Зерно поработает газом

Минсельхоз опубликовал новую схему торговли зерном РФ на мировом рынке, она практически повторяет правила, по которым Россия торгует с ЕС газом. Внешнеторговые операции зернового рынка предлагается обслуживать одному банку — «Национальному клиринговому центру» (НКЦ), который будет конвертировать валютные платежи покупателей на бирже и от их имени рассчитываться с агропроизводителями. Де-факто речь идет о тиражировании схемы, защитившей расчеты за поставки газа от санкций развитых стран,— в случае распространения их на НКЦ отгрузки зерна из РФ будут полностью остановлены, что при планах на экспорт 55–60 млн тонн зерна в год (более $15 млрд) создаст дефицит на мировом рынке. При этом схема потребует освобождения от санкционного давления расчетов за агроэкспорт РФ лишь через НКЦ, что упростит исполнение ООН российской части зерновой сделки. Участники рынка, впрочем, сомневаются в наличии в РФ достаточного спроса на валюты покупателей ее зерна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Минсельхоз предлагает утвердить новую схему внешней торговли сельхозпродукцией — проект указа президента о ней опубликован на regulation.gov.ru. Совершать расчеты за российское зерно покупатели смогут через один уполномоченный банк — «Национальный клиринговый центр»: для таких целей он будет открывать специальные рублевые и валютные счета типа «З» для иностранных покупателей. Валютные платежи НКЦ будет конвертировать на биржевых торгах — и полученными рублями рассчитываться от имени покупателя с российскими поставщиками.

Своей структурой и содержанием опубликованный документ повторяет «газовый ультиматум ЕС» — подписанный Владимиром Путиным 31 марта 2022 года указ №172 о новой схеме расчетов за поставки российского газа. Единственное существенное отличие одного документа от другого связано с тем, что «зерновой» указ в нынешнем его виде формально не требует обязательного перевода расчетов на рубли так, как «газовый»,— однако де-факто схемы не отличаются.

Идея, видимо, обусловлена устойчивостью «газовых» расчетов в сочетании с недовольством властей исполнением «российской» части зерновой сделки — процессом освобождения платежей за агроэкспорт и логистики от санкционного давления. Помимо того, что для НКЦ в таких условиях риски оказаться под санкциями снижаются, так как это остановит все экспортные отгрузки российского зерна (в 2021 году на РФ приходилась крупнейшая доля мирового рынка — 18%, а о необходимости сохранения зерновой сделки любой ценой на прошлой неделе заявлял исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли), выбором одного уполномоченного банка РФ добивается еще нескольких целей: например, избавляет ООН от необходимости согласовывать снятие разрозненных ограничений на банки, через которые экспортеры зерна проводили такие сделки до сих пор, а также агрегирует в одном финансовом учреждении всю информацию о внешнеторговых расчетах за зерновой экспорт. Документ, впрочем, еще должны одобрить Кремль, Белый дом (а затем в десятидневный срок определить перечень агропродукции, на которую распространится новая схема) и ЦБ. Вероятно, ожидаемые сроки согласований учтены и в сроке продления зерновой сделки лишь на 60 дней (на этом настаивает российская сторона) — вчера на вопросы “Ъ” об этом в Минсельхозе и аппарате вице-премьера по АПК Виктории Абрамченко ответить не смогли.

Очевидно, что в первую очередь под новые правила должна попасть торговля зерновыми: рекордный урожай 2022 года (157,7 млн тонн) для стабилизации внутренних цен требует вывоза на мировой рынок 55–60 млн тонн — при нынешних ценах речь идет о более чем $15 млрд, или 1,2 трлн руб., экспортных доходов. За первую половину сельхозгода (1 июля — 31 декабря) было отгружено 32 млн тонн, однако в реальности речь идет об отставании от графика: сезонно на эти даты приходится большая часть экспорта.

Опубликованный вчера прогноз Международного совета по зерну (МЗС) оценивает отгрузки текущего сельхозгода в 51,8 млн тонн, что также говорит об отставании отгрузок от планов Минсельхоза. При этом проблема не будет однократной: на 2023/24 сельхозгод МЗС оценивает урожай в РФ в также избыточные 124,3 млн тонн, а экспорт — в 51 млн тонн.

На зерновом рынке “Ъ” подтвердили, что новая схема готовилась при участии профильных объединений. Так, по словам председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, организация участвовала в разработке механизма, а проект, в отличие от торговли газом, вводит дополнительный механизм расчетов за экспортные поставки. При этом экспортеры обеспокоены вопросом наличия на российском валютном рынке достаточного спроса на валюты крупнейших покупателей зерна из России (Египта, Турции и Ирана), что может создать проблемы при принудительной биржевой конвертации этих средств в рубли — и сказаться на конечных ценах и объемах таких сделок. Рынок хотел бы расширения торговли зерном с «дружественными странами» за российскую валюту — за счет предоставления им рублевых межгосударственных кредитов, однако против этой идеи выступает Минфин, рассказал “Ъ” Эдуард Зернин. «Если государство не готово, нужен рыночный механизм, который будет поставлять рублевую ликвидность иностранным покупателям»,— настаивает глава союза экспортеров.

Кристина Боровикова, Анатолий Костырев, Олег Сапожков