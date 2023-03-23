Медведев зачитал телеграмму Сталина от 1941 года о долге перед родиной главам оборонных предприятий

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев зачитал телеграмму Иосифа Сталина от 1941 года в ходе заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружений. Ранее он говорил, что с помощью телеграмм планирует «взбодрить» директоров российских заводов.

Видеозапись заседания опубликована в Telegram-канале Дмитрия Медведева. Он заявил о необходимости обратить внимание на то, как «такая работа» оценивалась во времена Великой Отечественной войны. В связи с этим он зачитал телеграмму Иосифа Сталина от 17 сентября 1941 года.

«Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали»,— говорится в телеграмме.

Дмитрий Медведев посчитал прочитанное доказательством того, что производство не может быть идеальным. Однако, по его словам, обязательства предприятий ОПК в условиях специальной военной операции должны складываться из «декадных», а не годовых задач. Кроме того, подчеркнул он, необходимо выполнить все задачи, которые были не завершены в прошлом году.

«Коллеги, хочу, чтоб вы меня услышали. И запомнили слова генералиссимуса. Как вы понимаете, результаты такого рода обращений были весьма впечатляющими. А если их не было, то сами понимаете, что происходило»,— заключил Дмитрий Медведев.

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Лусине Баласян