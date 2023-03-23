Медведев пообещал «взбодрить» глав оборонных предприятий телеграммами Сталина

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что планирует зачитать руководителям предприятий оборонно-промышленного комплекса телеграммамы Иосифа Сталина военного времени. Он также отверг заявления о дефиците вооружения и отметил, что только танков за прошлый год было произведено 1,5 тыс.

«Я недавно читал телеграммы верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса… Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов, чтобы взбодрить»,— сказал господин Медведев журналистам (цитата по «РИА Новости», на опубликованном фрагменте видео после слов «заводов» идет склейка). «Они достойны того, чтобы о них сказать»,— добавил он.

Господин Медведев рассказал, что в России запускаются новые производства оружия. По его словам, «это стало необходимым». «Советскому Союзу, напомню, тоже для того, чтобы достигнуть как минимум баланса с гитлеровской Германией в период Великой Отечественной войны, потребовалось несколько лет»,— объяснил он.

«Наши враги считают, что наша промышленность захлебнется, не справится. Бесконечные разговоры — закончились снаряды, закончились танки, закончились ракеты и так далее. Одних танков в этом году мы 1,5 тыс. штук сделали. Прокалькулируйте, сколько получит наш противник даже по самым оптимистичным расчетам,— вот вам и ответ»,— сказал зампред Совбеза.

Страны Евросоюза в марте договорились о схеме поставок Украине обычных боеприпасов. В течение года Киеву должен быть направлен миллион снарядов для артиллерийских систем, на что государства Евросоюза потратят около €2 млрд. Также Запад договорился о поставке на Украину сотен танков собственного производства. Президент США Джо Байден в ходе февральского визита в Киев сообщил о планах поставить ВСУ не менее 700 танков совместно со странами-партнерами.

Подробнее о поддержке Украины со стороны стран Запада — в материале «Ъ» «Европейцы снаряжают Украину».

Леонид Уварчев