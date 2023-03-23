По делам о разрушении зданий из-за землетрясений в Турции проходит свыше 1,3 тысячи человек

В Турции инициировано расследование в отношении 1364 человек, которые могут быть виновны в разрушении зданий в результате землетрясений, произошедших в стране в феврале. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью турецким СМИ, которое транслировалось на его странице в Twitter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Umit Bektas/File Photo, Reuters Фото: Umit Bektas/File Photo, Reuters

«Следственные действия начаты против 1364 лиц. 302 подозреваемых были арестованы. Еще на 312 человек выданы ордера на задержание»,— рассказал господин Эрдоган. По его словам, среди арестованных — 106 подрядчиков, 163 прораба и 18 подозреваемых, которые внесли изменения в конструкцию зданий.

Президент Турции отметил, что некоторые из 466 подозреваемых были отпущены под подписку о невыезде. В их числе — 85 подрядчиков, 56 владельцев зданий и 34 человека, внесших изменения в конструкцию зданий. «Суды продолжают работу, скоро им поступят обвинительные заключения и все виновные ответят перед правосудием»,— заявил господин Эрдоган.

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, сегодня, 23 марта, будут заложены фундаменты первых домов, которые начнут строить в зонах бедствия. Всего будет построено 650 тыс. зданий.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, позже в тот же день — еще одно, магнитудой 7,6. Последствия также ощутили в Сирии, Ливии, Ливане и других странах региона. Турецкие власти оценили общий ущерб от землетрясений почти в $104 млрд. По последним данным, в результате землетрясений погибло более 50 тыс. человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Потрясениям нет конца».

Милена Костерева