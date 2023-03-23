Нерпу и летягу защищают в Верховном суде

«Гринпис России» попросил Верховный суд РФ оценить приказ Минприроды об изменении границ нацпарка «Ладожские шхеры» (Карелия). Ранее ведомство сняло охранный статус с полуострова Рауталахти площадью более 2 тыс. га. В исковом заявлении зеленые настаивают, что это решение противоречит сразу нескольким федеральным законам. Опрошенные “Ъ” юристы соглашаются с аргументами экологов, но предупреждают, что подобные нарушения не влекут автоматической отмены нормативно-правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Гринпис России» направил в Верховный суд РФ административный иск к Минприроды (копия есть у “Ъ”). Экологи просят признать недействительным новое положение министерства о границах нацпарка «Ладожские шхеры». Как рассказывал “Ъ”, в начале февраля зеленые обратили внимание, что Минприроды планирует снять охранный статус с полуострова вблизи населенных пунктов Рескула, Кортела и Рауталахти (см. “Ъ” от 3 февраля). Этот участок нацпарка не имеет топонимического названия, но в служебной переписке его называют полуостровом Рауталахти. По оценкам «Гринписа России», его территория составляет более чем 2 тыс. га.

По данным “Ъ”, еще прошлой весной малоизвестное ООО «Институт экологии и землепользования» обратилось к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить этот участок «для рекреационной деятельности». Глава государства поручил Минприроды проработать предложение — и ведомство попросило подведомственный ВНИИ «Экология» уточнить, является ли полуостров частью нацпарка. Ученые ответили утвердительно. Тогда же зеленые указывали, что закон запрещает исключать земли из состава нацпарков. Они предупреждали, что принятие такого документа создаст опасный прецедент для всей заповедной системы. Однако 15 февраля Минприроды все же подписало приказ о новых границах «Ладожских шхер».

В исковом заявлении «Гринпис России» напоминает, что нацпарк был создан постановлением правительства РФ от 28 декабря 2017 года. Этому предшествовало комплексное экологическое обследование территории, по итогам которого земли лесного фонда на полуострове Рауталахти были полностью включены в границы национального парка. Более того, часть их вошла в заповедную зону, а это еще более высокий уровень охраны. Государственная экологическая экспертиза дала на это положительное заключение. Истцы напоминают: федеральные законы «Об особо охраняемых природных территориях» и «Об охране окружающей среды» запрещают менять целевое назначение участков нацпарков, а также изымать земли природно-заповедного фонда. Они ссылаются на позицию Минюста, который в 2019 году в письме в правительство РФ заявлял: «Изменение границ национального парка, в результате которого исключаются территории, ранее входившие в его состав, действующим законодательством РФ не предусмотрено». Кроме того, закон «О животном мире» запрещает действия, которые могут ухудшить положение объектов животного мира, занесенных в Красные книги РФ или региона. В иске зеленые указывают Верховному суду, что полуостров является средой обитания краснокнижных ладожской нерпы, скопы и летяги. Напоследок экологи добавляют, что Минприроды нарушило сроки общественного обсуждения приказа. Иск направлен, но пока не зарегистрирован в ВС.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров подтверждает, что изменение границы национального парка нарушает указанные в иске федеральные законы и Земельный кодекс РФ. Он добавляет, что несоблюдение сроков обсуждения может быть существенным аргументом в суде. Руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин также считает, что оспариваемые документы могли быть приняты с нарушениями законодательства и порядка общественного обсуждения: «Но само по себе наличие формальных нарушений не влечет автоматическую отмену нормативно-правового акта. Для этого нарушения должны иметь существенный характер и действительно нарушать права и законные интересы. Например, изменение границ может быть связано с изначально некорректным их определением. А предусмотренное проектом строительство может быть разрешено законом в порядке исключения. Все эти, а также иные имеющие значение для дела обстоятельства предстоит установить Верховному суду».

Господин Никитин напоминает, что «Гринпису России» ранее удавалось добиваться отмены нормативно-правовых актов, регулирующих правовое положение заповедников. Так, в 2014 году ВС РФ удовлетворил исковое заявление зеленых о признании частично недействительными приказа и положения Минприроды о национальном парке «Югыд ва» в Коми. Тогда аргументы «Гринписа России» были схожими, говорит эксперт. «Важное значение для дела будет иметь правовая позиция Генпрокуратуры, привлечение которой к рассмотрению дела обязательно,— говорит юрист.— Традиционно органы прокуратуры весьма ревностно относятся к вопросам охраны окружающей среды и экологии, зачастую вступая в правовую конфронтацию с профильными министерствами и ведомствами».

Минприроды заявило “Ъ”, что пока не получало искового заявления. «Министерству также неизвестны фактические основания требований административного истца. Окончательная правовая позиция по данному вопросу должна быть сформулирована после ознакомления с исковыми требованиями»,— сообщили представители ведомства. Они добавили, что министерство ранее рассматривало замечания «Гринписа России» по этому вопросу, но подробностей не сообщили.

Анна Васильева