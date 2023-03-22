Радиолюбителя осудили как изменника

Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи оставил в силе приговор радиолюбителю из Симферополя, осужденному в конце прошлого года на 12 лет колонии строгого режима по делу о государственной измене. По данным ФСБ, он прослушивал в эфире секретную информацию о полетах российской военной авиации в районе Крыма и передавал ее украинской разведке. Однако его коллеги-радиолюбители выразили сомнения в том, что это возможно сделать на оборудовании, которое имелось в распоряжении мужчины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Симферополец Станислава Стеценко (в синей футболке) получил 12 лет колонии строгого режима за госизмену

Фото: Оперативная съемка Симферополец Станислава Стеценко (в синей футболке) получил 12 лет колонии строгого режима за госизмену

Фото: Оперативная съемка

Радиолюбителя из Симферополя 35-летнего Станислава Стеценко задержали летом 2021 года в рамках уголовного дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Позже его этапировали в Москву в «Лефортово». По версии следствия, Стеценко сотрудничал со спецслужбами Украины и в течение долгого времени получал с помощью специального антенного и приемного оборудования информацию о полетах авиации ВКС и ВМФ над Крымом и акваторией Черного моря, которую пересылал в засекреченных мессенджерах представителям украинской разведки.

«За выполнение заданий Стеценко получил в общей сложности $1300»,— сообщили в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.

По данным источника «Ъ» в правоохранительных органах, мужчина работал в управлении делами Государственного совета Крыма, много лет увлекался радиолюбительским делом, мониторингом радиосетей и авиаспоттингом — наблюдением за самолетами и ведением реестра летательных аппаратов с их фото- и видеосъемкой.

Во время задержания в его квартире в объектив видеокамеры ФСБ, ведущей оперативную съемку, попал желто-голубой фанатский шарфик футбольной сборной Украины, а также старая аэронавигационная карта полуострова, радиосканер Icom IC-R6, профильная программа AIRSPY и другое оборудование.

В свою очередь, в крымском отделении Союза радиолюбителей России в ответ на просьбу «Ъ» прокомментировать технические возможности данной аппаратуры высказали мнение, что ее уровень (для новичков) годится разве что для прослушивания радиочастот таксистов, но никак не для сканирования засекреченных линий военной и космической авиации.

Однако в судах этот аргумент впечатления не произвел. В декабре 2022 года Верховный суд Крыма признал Стеценко виновным, назначив ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи оставил этот приговор в силе.

Связаться с кем-то из семьи Стеценко или же с его адвокатами «Ъ» не удалось.

Александр Дремлюгин, Симферополь