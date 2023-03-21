В Кремле завершились переговоры Путина и Си в расширенном формате

В Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в расширенном формате. Господин Путин заявил, что переговоры были успешными и прошли конструктивно. Лидеры двух стран подписали заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Си прибыл в Москву 20 марта. Свой визит он начал с неформальной встречи с Владимиром Путиным, которая продолжалась четыре с половиной часа. Сегодня, 21 марта, он встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, после чего в Большом Кремлевском дворце начались переговоры лидеров Китая и России в расширенном составе. В переговорах приняли участие члены правительства, Совета безопасности и главы крупных частных и госкомпаний.

В ходе переговоров Владимир Путин, в частности, заявил о готовности России перейти на юани в торговле с другими странами, а также о том, что РФ и КНР согласовали практически все параметры договоренности о строительстве газопровода «Сила Сибири-2».

Эрдни Кагалтынов