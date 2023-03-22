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Коммерсантъ FM
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Минобороны Сирии заявило о втором ударе Израиля по аэропорту Алеппо

Вооруженные силы Израиля нанесли воздушный удар по международному аэропорту Алеппо. Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya, позже удар подтвердили в Минобороны Сирии.

Фото: Firas Makdesi/File Photo, Reuters

Фото: Firas Makdesi/File Photo, Reuters

«В 3.55 утра Израиль нанес несколько ракетных ударов со стороны средиземного моря, к западу от Латакии, атаковав район международного аэропорта Алеппо»,— говорится в сообщении Минобороны Сирии.

По данным Al-Arabiya, вооруженные силы Израиля выпустили в сторону аэропорта четыре ракеты. Обстрел повредил инфраструктуру аэропорта: в связи с этим он будет временно закрыт.

Аэропорт Алеппо не в первый раз попал под обстрел: четыре истребителя F-16 вооруженных сил Израиля атаковали его 7 марта. После этого аэропорт не работал несколько дней.

12 марта в результате атаки ВВС Израиля по Сирии погибли трое сирийцев. По информации СМИ, Израиль наносил удары по складам с оружием Корпуса стражей исламской революции.

Анастасия Ларина

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