Правительство поручило создать группу ВПК по решению споров о ценах на продукцию гособоронзаказа

Правительство поручило создать рабочую группу при коллегии Военно-промышленной комиссии, которая будет разрешать споры о цене продукции, поставляемой в рамках гособоронзаказа. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре) во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме правительства России.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель правительства России Михаил Мишустин (в центре) во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме правительства России.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Рабочая группа будет рассматривать разногласия, связанные с ценами на продукцию, поставляемую в рамках госконтракта, заключенного не менее чем на три года, если цена контракта превышает установленный правительством размер цены контракта.

В декабре 2022 года президент Владимир Путин поручил скорректировать параметры работы военно-промышленного комплекса и гособоронзаказа. 3 марта президент подписал указ, согласно которому при военном положении в компаниях, срывающих сроки гособоронзаказа, будет вводиться внешнее управление.

Две недели назад Госдума приняла поправки, упрощающие порядок возбуждения уголовных дел, связанных с гособоронзаказом, национальными проектами и закупками на государственные и муниципальные нужды. Однако Совет Федерации отклонил поправки. По словам председателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, этот закон «несвоевременный», а его принятие «считается нецелесообразным».

Анастасия Ларина