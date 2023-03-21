ФСБ задержала двух липчан за поддержку ВСУ, им грозят сроки до 15 лет

Управление ФСБ России по Липецкой области расследует уголовное дело о попытке участия в вооруженном конфликте или военных действиях против Российской Федерации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) в отношении 18-летнего Всеволода Куликова. Молодой человек, по данным «Ъ», был задержан в день возбуждения дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с 10 января этого года обвиняемый готовился отправиться на территорию Украины и принять участие в боевых действиях против России в составе «Легиона "Свобода России"», который признан в России террористической организацией. Он несколько раз заявлял об этом публично. После исполнения 18 лет Куликов приобрел заграничный паспорт, чтобы попасть на Украину через Грузию. По ходатайству следствия суд заключил Всеволода Куликова под стражу до 31 марта.

После задержания Всеволода Куликова липецкое УФСБ возбудило еще одно уголовное дело — о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) в отношении безработного местного жителя Даниила Клюки. По версии следствия, 18 октября 2022 года обвиняемый, являясь сторонником антироссийских взглядов, обменял 20 тыс. руб. на криптовалюту, которую перевел на электронный кошелек для финансирования украинского подразделения «Азов», признанного террористическим и запрещенного в России. Деньги, как считает следствие, переводились для приобретения оружия, дронов-камикадзе, военного оборудования, радиостанций, обмундирования, амуниции и иного снаряжения. Клюка признал вину и не возражал против заключения под стражу во время избрания ему меры пресечения.

Подробнее об этом — в материале «Ъ»

Сергей Калашников

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