Авиакомпаниям не хватает на билет

По данным “Ъ”, пассажиры просят Минтранс продлить сроки истекающих весной ваучеров на отменные из-за пандемии полеты или предоставить перевозчикам деньги из бюджета на возврат средств. Отсрочка длилась три года, и теперь, получив право на возврат с процентами, многие так и не могут добиться денег. По разным оценкам, авиакомпаниям предстоит вернуть средства за билеты 10–100 тыс. пассажиров. Инициативу поддержали «Аэрофлот» и туроператоры, чей долг перед гражданами оценивается на уровне 1,5–10 млрд руб. У авиакомпаний, по оценкам источников “Ъ”, сумма может быть сопоставима или выше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Общероссийское объединение пассажиров обратилось к главе Минтранса Виталию Савельеву с просьбой решить проблему неиспользованных ваучеров за отмененные в пандемию рейсы.

Согласно постановлению правительства от 6 июля 2020 года №991, ваучеры действовали три года, в течение которых пассажир мог использовать их на покупку нового билета. По истечении срока авиакомпании должны вернуть деньги с процентами по ставке ЦБ. Но, говорится в письме объединения от 20 марта, «пассажиры не могут вернуть деньги за неиспользованный ваучер у российских авиакомпаний и не могут расходовать ваучер на покупку билетов, так как срок истек». Объединение предложило Минтрансу продлить срок ваучеров или решить проблему с возвратом денег. «Мы понимаем, что у авиакомпаний нет средств для полного закрытия вопроса по всем билетам пассажиров»,— говорится в письме. Объединение предложило предоставить адресную помощь авиакомпаниям из бюджета.

Глава организации Илья Зотов подтвердил “Ъ” отправку письма, отметив, что «предпочтительный объем возможной господдержки будет определен в Общественной палате после консультаций с авиакомпаниями». По его словам, предварительно речь может идти о более чем 10 тыс. пассажиров с истекшими ваучерами. По мнению близкого к Минтрансу источника “Ъ”, «эта цифра в десятки раз выше» и компании должны вернуть деньги не менее чем за 100 тыс. билетов. В Минтрансе “Ъ” не ответили.

Использовать ваучеры в срок владельцы «не могли или не хотели» по разным причинам, говорит господин Зотов: «Одних не устроила предложенная маршрутная сеть, другим было сложно оформить все ваучеры, выданные на семью, новым "единым" билетом, третьи хотели дождаться денег». Не называя компаний, он уточнил, что пассажиры не могут получить ответа на свои запросы после соответствующих обращений.

«Аэрофлот» в июне 2020 года сообщил, что оформил 100 тыс. заявок на ваучеры, но затем не отчитывался об их погашении. Источник “Ъ” в компании из топ-15 полагает, что в реальности число переоформленных сертификатов в «Аэрофлоте» было гораздо выше, поскольку «перевозчик с существенно меньшим пассажиропотоком выдал более 55 тыс. ваучеров».

У крупнейшего игрока вернуть средства или погасить обязательства, полагает собеседник “Ъ”, не вышло по техническим причинам: «Компания хотела вернуть деньги превентивно, чтобы избежать начисления процентов, но клиенты не подавали заявок, а перевести средства на реквизиты карт, указанные при покупке, было невозможно».

Единственной компанией, которая утверждала, что выполнила все обязательства перед пассажирами, была «Победа». До июля 2021 года она, по собственным данным, перевела клиентам почти 1 млрд руб., а еще на 1,5 млрд руб. пассажиры «отлетали» по ваучерам.

В «Аэрофлоте» не стали комментировать количество оставшихся ваучеров: «Компания в полном объеме возвращает пассажирам средства и выплачивает проценты за неиспользованные билеты». Предложение внести поправки в постановление в «Аэрофлоте», несмотря на это, поддержали: «В первую очередь продление сроков действия ваучеров будет удобно пассажирам». По статистике «Аэрофлота», большинство ваучеров используется на приобретение авиабилетов. Поэтому важно, что при продлении сроков клиент сможет выбрать, получить деньги или оформить авиабилет, добавили там.

В «Уральских авиалиниях» отказались обсуждать число выданных сертификатов, но подтвердили, что объем средств, которые предстоит вернуть пассажирам, составляет «существенную сумму». Там подчеркнули, что случаев отказа вернуть долг в компании не было. В S7, Utair и других крупных компаниях от комментариев отказались. Собеседник в одной из топ-5 компаний подчеркнул, что «компенсация была бы крайне уместна с учетом пандемийных убытков отрасли».

Долги туроператоров за несостоявшиеся из-за ковида поездки на сегодня составляют 1,5–5 млрд руб. при исходной сумме в 44 млрд руб., говорят в Российском союзе туриндустрии (РСТ). По другим данным собеседников “Ъ” на рынке, сумма достигает 7–10 млрд руб. Отсрочка по возврату средств здесь уже закончилась, и в продлении ее на 2023 год туроператорам отказали.

Продление ваучеров было бы весьма уместным решением проблемы, поскольку авиаперевозка — неотъемлемая часть турпакета, говорит вице-президент РСТ Дмитрий Горин. По его словам, долги в туризме образовались из-за сложностей с предложением альтернативного равноценного продукта. После начала военных действий на Украине ситуация усугубилась. При этом часть средств туроператоры еще в 2020 году выплатили отелям, поставщикам и в том числе иностранным перевозчикам. В этой связи поддержка бизнеса государством остается более чем актуальной, говорит господин Горин.

Если срок действия ваучера истек, а перевозчик затягивает возврат средств, юристы рекомендуют обращаться в суд. Но устойчивой практики по этому вопросу не сложилось, отмечает соучредитель a.t.Legal Николай Титов. При этом, говорит адвокат коллегии «Ягупов и партнеры» Егор Филин, Верховный суд «предельно четко продемонстрировал солидарность с исполнительной властью» в прецедентном решении в октябре 2020 года, отказав в удовлетворении требований истца, требовавшего вернуть деньги в период действия ваучера. Ситуация, по его словам, может поменяться в зависимости от актуальной позиции правительства: «Если продлевать действия ваучеров не будут, то вероятность достижения в суде благоприятного результата для потребителя крайне высока».

Отсрочка возврата средств была призвана защитить в первую очередь авиаперевозчиков от массовых одномоментных расходов и, как следствие, возможного банкротства, отмечает руководитель практики имущественных и обязательственных отношений «Амулекс.ру» Галина Гамбург. Она уточнила, что постановление правительства ссылается на введенную в 2020 году ст. 107.2 Воздушного кодекса, которая дает право перевозчику при угрозе чрезвычайных ситуаций в одностороннем порядке менять условия или отказываться от услуги, возвращая плату в установленные правительством сроки, которые могут быть продлены.

Айгуль Абдуллина