Президент Тайваня полетит в Центральную Америку транзитом через США

Президент Тайваня Цай Инвэнь совершит визит в Белиз и Гватемалу транзитом через США, сообщило Центральное информационное агентство острова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цай Инвэнь

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters Цай Инвэнь

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Деловая поездка главы Тайваня запланирована на конец марта. В Соединенных Штатах госпожа Цай намерена остановится как по пути в Центральную Америку, так и по ходу возвращения. По предварительной информации, президент намерена посетить Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

Источники Reuters сообщили, что по ходу визита в Калифорнию Цай Инвэнь намерена встретиться со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти. Озабоченность планами главы Тайваня уже выразили в Китае.

«Мы решительно против любых официальных контактов между США и Тайванем и настаиваем, чтобы американская сторона соблюдала принцип одного Китая»,— указал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь (цитата по ТАСС).

Представители Вашингтона, в свою очередь, подчеркнули, что главы Тайваня регулярно проезжают транзитом через США, указывает Reuters. Госпожа Цай посещала страну таким образом шесть раз с момента вступления должность. В ходе всех этих визитов, по данным источника агентства, президент встречалась с членами Конгресса.

«Ничего нового здесь с нашей точки зрения нет»,— сообщили агентству высокопоставленные собеседники в правительственных кругах Соединенных Штатов.

13 марта председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай продолжит выступать против вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос. Он также сообщил, что КНР намерена «неуклонно продвигать» процесс воссоединения с Тайванем. До этого китайский лидер заявил президенту США Джо Байдену, что тайваньский вопрос является для КНР «красной линей».

Подробнее об отношениях Китая и США в контексте тайваньского вопроса – в материале «Ъ» «Между Тайванем и Украиной».

Григорий Лейба