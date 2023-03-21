Общественным наблюдателям не хватает размаха

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) подготовила ряд предложений по расширению возможностей общественных наблюдателей на выборах. Эти идеи содержатся в докладе, который в понедельник презентовал глава НОМ Александр Брод на конференции в Общественной палате РФ. В частности, общественных наблюдателей предлагают задействовать на всех этапах избирательной кампании, а не только в дни голосования. Это можно сделать, например допустив их на заседания избирательных комиссий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Брод

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Брод

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Конференция в Общественной палате (ОП) РФ была приурочена к пятилетию создания института общественного наблюдения за выборами в России. В 2017 году в закон о выборах президента РФ была внесена норма о допуске к наблюдению на участках представителей общественных организаций, но с обязательным условием, что направления они получают через ОП регионов. После президентской кампании 2018 года эта норма распространилась на все уровни выборов.

В ходе конференции председатель НОМ Александр Брод (ассоциация создана в 2019 году на базе ОП РФ) представил очередной доклад с предложениями о совершенствовании избирательного законодательства. По его словам, за пять лет активной работы у НОМ появилось убеждение в необходимости расширить функционал общественного контроля на выборах: «Это далеко не только процесс голосования и подведения итогов, а есть и другие, не менее важные этапы избирательного процесса». Речь идет и о подготовке к выборам, и о выдвижении и регистрации кандидатов, и о периоде агитации, пояснил господин Брод: «Везде есть подводные камни. Везде, к сожалению, некоторые политические силы, недобросовестные участники выборов используют эти этапы для политических спекуляций, не всегда признаваясь в своих собственных недочетах и промахах».

Есть промахи, по словам общественника, и со стороны организаторов выборов, поэтому, по мнению НОМ, общественный контроль следует распространить на все стадии избирательного процесса. Реализовать это можно, в частности, через участие общественных экспертов в заседаниях избиркомов, продолжил Александр Брод. Он напомнил, что в некоторых регионах уже есть опыт, когда для предотвращения «манипуляций и политических игр» на заседания избиркомов приглашались общественники и видели весь процесс «своими глазами».

Напомним, в марте 2022 года Госдума ликвидировала институт членов участковых и территориальных комиссий с правом совещательного голоса, которые зачастую делегировались партиями и кандидатами для выполнения функций наблюдателей. Одновременно у участников выборов появилась возможность направлять наблюдателей в территориальные и окружные избиркомы, но только на период голосования.

Кроме того, НОМ предлагает узаконить деятельность состоящих из общественных наблюдателей «мобильных групп», которые в дни голосования перемещаются по избирательным участкам для проверки поступающих сообщений о нарушениях и других проблемах. Как отмечается в докладе НОМ, такая практика получила распространение с 2018 года. Эти группы рекомендовано иметь всем региональным общественным штабам по наблюдению за выборами, однако официального статуса наблюдателя члены этих групп не имеют. Ведь избирательное законодательство требует, чтобы каждый наблюдатель был прикреплен к одному конкретному участку, и списки своих наблюдателей партии, кандидаты или ОП должны направлять в территориальные избиркомы (ТИК) за трое суток до первого дня голосования.

В ходе выступления Александр Брод также напомнил, что президент Владимир Путин по итогам декабрьской встречи с Советом по правам человека поручил своей администрации совместно с Центризбиркомом и уполномоченным по правам человека в РФ «рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе». Доклад по этому вопросу должен быть представлен президенту до 1 июля 2023 года. По словам источника “Ъ”, близкого к администрации президента, все перечисленные в докладе НОМ инициативы о совершенствовании законодательного регулирования общественного наблюдения в скором времени могут быть внесены в Госдуму. Правда, председатель думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников и руководитель экспертного совета «Единой России» по законотворческой деятельности Дмитрий Вяткин заявили “Ъ”, что не слышали о подготовке таких законодательных инициатив.

Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев рассказал “Ъ”, что у его коллег сложились нормальные рабочие отношения со всеми участниками избирательного процесса, поэтому все члены штаба получают от Мосгоризбиркома официальный статус наблюдателя: «Этого документа, а также определенного авторитета нашего общественного штаба было достаточно для беспрепятственного доступа наших мобильных групп и в УИКи, и в ТИКи».

Сопредседатель движения «Голос» (внесено Минюстом в реестр иноагентов) Григорий Мельконьянц считает, что если и вводить какие-то статусы для мобильных групп, то не только для общественных штабов при ОП, но и для партий и кандидатов. «Тогда это будет сбалансированное решение. Иначе это породит новые конфликты из-за нарушения принципа равноправия: у одних наблюдателей будет больше прав, чем у других»,— отмечает эксперт. По его мнению, чтобы обеспечить нормальное регулирование наблюдения, нужно «не изобретать велосипед и постоянно латать закон, а возвращаться к законодательным нормам наблюдения, которые, как это ни парадоксально звучит, действовали при Владимире Чурове (глава ЦИКа в 2007–2016 годах.— “Ъ”)».

Елена Рожкова, Ксения Веретенникова