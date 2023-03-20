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Коммерсантъ FM
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Правящая партия Казахстана «Аманат» набрала более 53% голосов на выборах в парламент

ЦИК Казахстана объявил предварительные итоги парламентских выборов. Согласно представленным данным, в парламент проходят шесть из семи партий, у правящей «Аманат» — 53,9%. Итоговая явка составила 54,21%.

Фото: Pavel Mikheyev, Reuters

Фото: Pavel Mikheyev, Reuters

Глава ЦИК Казахстана Нурлан Абдиров в ходе брифинга сообщил, что в парламент также проходят народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» (10,9%), партия Respublica (8,59%), Народная партия Казахстана (6,8%), демократическая партия Казахстана «Ак жол» (8,41%) и Общенациональная социал-демократическая партия (5,2%).

Минимальный порог для прохождения в парламент — 5% голосов. Его не прошла партия «Байтак», набравшая 2,3%. В прошлом созыве Мажилиса (нижней палаты парламента) было три партийных фракции: «Аманат», «Ак жол» и Народная партия Казахстана.

19 марта в Казахстане прошли досрочные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов (местные представительные органы). 70% депутатов Мажилиса избираются по партийным спискам, а 30% — по одномандатным округам. Проведение внеочередных досрочных выборов необходимо в рамках проведения конституционной реформы, объяснял глава республики Касым-Жомарт Токаев.

Подробнее о выборах читайте в публикации «Ъ» «Казахстан ждут очередные внеочередные».

Лусине Баласян

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