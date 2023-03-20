Путин потребовал не возбуждать уголовные дела против предпринимателей, если они не имеют судебной перспективы

Президент Владимир Путин провел расширенное заседание коллегии МВД. Он заявил, что в условиях санкций важнее всего стало «обеспечение экономической безопасности и борьба с коррупцией». Господин Путин призвал максимально применять альтернативы аресту к обвиняемым в экономических преступлениях.

Он поручил контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей. Когда для дела нет судебных перспектив, это дестабилизирует ситуацию, считает президент. «Зачастую уже изначально видно, что дело (в отношении предпринимателей.— "Ъ") не имеет судебной перспективы, тогда и заводить его не нужно. Просто дестабилизируем работу целых трудовых коллективов предприятий. Абсолютно недопустимо это, обращаю ваше внимание»,— сказал Владимир Путин.

Он поручил МВД вместе с парламентариями устранить в законодательстве размытые формулировки, касающиеся экономических преступлений, а также обеспечить более четкое правовое регулирование экономической жизни в России. «Не раз говорил о том, что к подозреваемым или обвиняемым в совершении экономических преступлений нужно максимально применять уголовно-процессуальные меры пресечения, не связанные с фактическим ограничением свободы. Имею ввиду подписку о невыезде, залог, домашний арест»,— отметил он.

18 марта Владимир Путин подписал закон, согласно которому уголовное дело об уклонении от уплаты налогов может быть прекращено в случае уплаты штрафа или недоимки. Также закон снижает сроки давности по нескольким составам экономический преступлений. Разработать механизм отказа от возбуждения дел о неуплате налогов в случае возмещения недоимки президент поручил в апреле 2022 года.

Подробнее о послаблениях — в материале «Ъ FM» «Налоговым преступлениям смягчили наказание».

Лаура Кеффер