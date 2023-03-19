Налоговым преступлениям смягчили наказание

Владимир Путин либерализовал преследование налоговых уклонистов — президент подписал закон, который позволяет прекращать уголовные дела по таким составам, если обвиняемый в полном объеме погасил фискальную задолженность и заплатил начисленный штраф. В таком случае против него не может быть возбуждено уголовное дело, а уже ведущееся расследование должны остановить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Документ делает законодательство более прозрачным и в целом представляет собой шаг в правильном направлении, отметил партнер юридической фирмы Lidings Степан Гузей: «Возникала проблема, когда возбуждение уголовного налогового дела шло в параллели с материалами фискальной проверки. И получалось, что в деле сумма могла быть одна, а в материалах налоговиков — другая. Поправки, в первую очередь, говорят о том, что сумма, которая подлежит уплате, определяется в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

Кроме того, теперь прояснен момент, что уголовное дело при оплате штрафа и задолженности не может быть возбуждено, а уже заведенные дела подлежат прекращению. Я это рассматриваю как достаточно серьезную попытку декриминализации этого состава. Также все-таки это своеобразное реабилитирующее основание.

В конечном итоге это хорошее достижение и правильное направление движения, которое окажет позитивное влияние.

Другой вопрос в том, что у нас налоговые дела не самостоятельны. Я редко вижу, когда возбуждаются только такие составы. Например, в деле блогера Валерии Чекалиной оно тоже не осталось чисто налоговым. В отношении нее и ее мужа возбудили еще одно уголовное дело, которое, думаю, будет соединено производством, там идет речь уже о легализации денежных средств, нажитых преступным путем. Но если мы проведем, так сказать, полную связку между этими двумя составами, то скорее уголовное дело о легализации здесь тоже может быть прекращено в том случае, если прекратится уголовное преследование по налоговому составу».

Помимо прочего, новый федеральный закон снижает сроки давности по нескольким составам экономических преступлений, пояснил адвокат бюро «Деловой фарватер» Артем Раевский: «Значимость этих поправок связана с категорией преступлений. Если брать, например, уклонение от уплаты налогов с организации, то раньше это было тяжкое преступление, а сейчас — средней тяжести. А это означает, что если раньше налогоплательщик в случае особо крупного размера ущерба подлежал привлечению к ответственности в течение 10 лет, то на текущий момент этот срок сократился до шести лет с момента совершения данного преступления. Это действительно знаковый момент».

Новый федеральный закон также снижает максимальный срок наказания за уклонение от уплаты налогов до пяти лет. Разработать механизм отказа от возбуждения дел о неуплате налогов при возмещении недоимки президент поручил в апреле 2022 года.

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Андрей Загорский