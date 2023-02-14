В Краснодаре до 1 марта приостановили продажу ТРЦ «Галактика»

Конкурсный управляющий ЗАО «Темпл Инк.» (владелец ТРК «Галактика» в Краснодаре) Владимир Звонарев сообщил, что торги по продаже имущества должника приостановлены до 1 марта 2023 года. Соответствующее объявление опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Фото: https://vk.com/trkgalaktikakrd

Решение принято на заседании комитета кредиторов, указано в сообщении. Причина приостановки торгов — изменившаяся конъюнктура рынка недвижимости.

ЗАО «Темпл Инк» признано банкротом 11 апреля 2018 года по иску ООО «Келлер», которое приобрело у ООО «Спецстроймонтаж» право требования задолженности за монтажные работы на сумму 129 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Темпл Инк.» зарегистрировано в Краснодаре в 2006 году. 100% доли в УК принадлежит кипрской компании «Раиска Консалтинг». Основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. По итогам 2021 года выручка ЗАО составила 674,3 млн руб., чистая прибыль — 137,6 млн руб.

Торгово-развлекательный центр «Галактика» расположен на улице Уральской в Краснодаре. Его площадь составляет 94 тыс. кв. м с сопутствующей инфраструктурой. В ТРЦ расположено около 200 магазинов популярных брендов, а также развлекательные объекты и фуд-корт.

В конце января 2023 года «Галактику» выставили на торги за 4,8 млрд руб. В единый лот вошли торговые помещения, административное здание, а также земельные участки, коммунальные сети, эскалаторы и пр.

Наталья Решетняк

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