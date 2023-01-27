ТРЦ «Галактика» в Краснодаре повторно выставлен на торги

На торги в виде публичного предложения выставлено имущество ЗАО «Темпл Инк.» (владелец ТРЦ «Галактика»). В единый лот входят помещения, расположенные по адресу ул. Уральская, д. 98/11 (торгово-развлекательный комплекс «Галактика») и в близлежащем административном здании по адресу ул. Стасова/ул. Сормовская, д. 178-180/1, а также земельные участки, коммунальные сети, эскалаторы и проч. Начальная цена аукциона 4,8 млрд руб. Сведения о торгах опубликованы в ЕФРСБ.

Фото: https://vk.com/trkgalaktikakrd

Подать заявку на участие в торгах можно до 22 марта. Организатор аукциона ООО «Энергия права».

Сообщение о проведении торгов этого имущества публикуется уже во второй раз. Первая попытка реализации ТРЦ «Галактика» была предпринята в июле прошлого года, однако Арбитражный суд Краснодарского края запретил проводить торги по его продаже из-за отказа организатора торгов признать победителем в состоявшемся аукционе его единственного участника ООО «СЗ "Инсити-Строй"». Застройщик снизил за время торгов стоимость торгово-развлекательного комплекса с 4,7 млрд до 2,4 млрд руб., после чего организатор по техническим причинам отменил результаты аукциона.

Заявитель также написал жалобу в УФАС, и ведомство отменило эти торги с предписанием о проведении новых торгов. В ноябре комиссия ФАС России выдала предписание о возобновлении проведения публичных торгов. Торги стартуют начиная с 11-го этапа снижения начальной цены.

ЗАО «Темпл Инк» признано банкротом 11 апреля 2018 года по иску ООО «Келлер», которое приобрело у ООО «Спецстроймонтаж» право требования задолженности за монтажные работы на сумму 129 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Темпл Инк.» зарегистрировано в Краснодаре в 2006 году. 100% доли в УК принадлежит кипрской компании «Раиска Консалтинг». Основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. По итогам 2021 года выручка ЗАО составила 674,3 млн руб., чистая прибыль — 137,6 млн руб.

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