КП: СК РФ считает, что врачи могут быть виноваты в смерти школьницы на уроке физкультуры

Судмедэксперты нашли у 14-летней девочки редкое диагностическое заболевание. По словам кардиологов, эту патологию почти всегда диагностируют только после смерти. Об этом 17 марта пишет КП-Петербург со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Напомним, 14 марта в Петербурге семиклассница умерла во время урока физкультуры. По предварительной информации, у девочки были хронические проблемы с сердцем — функциональный сердечный шум, но медотвода от занятий физкультуры она не имела.

Спустя три дня после смерти школьницы Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По данным издания, в настоящий момент следователи имеют претензии только к врачам, которые принимали девочку.

«Редкая генетическая патология девочки подтвердилась. Судя по медицинской карте погибшей школьницы, в семилетнем в возрасте ей диагностировали функциональный сердечный шум. Также у нее нашли дополнительную хорду левого желудочка. Несмотря на признаки сердечного заболевания, ее не освобождали от школьных занятий в течение следующих семи лет. Это могло спровоцировать обострение имевшегося генетического заболевания»,— поделился источник КП-Петербург.

Он также отметил, что у следствия есть все основания полагать, что смерть наступила именно по ошибке врачей, которые не диагностировали особенность и «плохо выполнили свои профессиональные обязанности». Личности врачей, которые лечили девочку, еще не установили.

По словам кардиолога Андрея Кондрахина, это заболевание — «бомба замедленного действия», которое могло долго не проявляться. Лекарства от него практически нет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что администрация Выборгского района поможет семье семиклассницы, умершей на уроке физкультуры.

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