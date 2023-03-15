Администрация Выборгского района поможет семье семиклассницы, умершей на уроке физкультуры

В администрации Выборгского района прокомментировали ситуацию в школе, где умерла семиклассница во время занятия физкультурой.

По данным администрации, школьница потеряла сознание во время разминочного бега. Через несколько минут ей начали оказывать первую помощь, позднее прибыла скорая, которая констатировала смерть. Реанимационные действия не помогли спасти ребенка.

«Администрация будет в дальнейшем помогать семье. Так же мы работаем и со школой, и с классом, где произошла эта ситуация. Еще раз подчеркну, район не оставит эту семью»,— отметила пресс-секретарь администрации района Марина Станкевич в беседе с 78.ru.

Утром «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге семиклассница умерла во время урока физкультуры. По предварительной информации, у девочки были хронические проблемы с сердцем — функциональный сердечный шум, но медотвода от занятий физкультуры она не имела.

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