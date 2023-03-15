В Петербурге семиклассница умерла во время урока физкультуры

В Петербурге 12-летняя школьница умерла во время занятий по физкультуре. Об этом 15 марта пишет 78.ru.

По данным издания, в школе Выборгского района около 9:30 утра девочке стало плохо во время пробежки. Ей вызвали бригаду скорой помощи, к их приезду она была без создания. Во время реанимационных действий семиклассница скончалась.

По предварительной информации, у девочки были хронические проблемы с сердцем — функциональный сердечный шум, но медотвода от занятий физкультуры она не имела. Тело школьницы направили в морг для установления причины смерти.

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