Люкс находит новых владельцев

Рынок люксового ресейла пережил бум — в 2022 году продажи у некоторых игроков увеличились вдвое, сообщил Forbes. Речь идет о реализации подержанных брендовых вещей. Собеседники, опрошенные “Ъ FM”, говорят о росте на треть. Некоторые сервисы перешли в офлайн и открыли бутики на самых дорогих улицах Москвы, к примеру, в Столешниковом переулке. По словам игроков рынка, интерес к подержанным люксовым товарам рос последние несколько лет. Однако уход крупных брендов, в частности, Chanel и Louis Vuitton укрепил этот тренд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Люксовый ресейл продолжит развиваться, уверена создательница платформы Vshkafu.shop Анна Бахирева. Причем, по ее словам, попытки продать таким образом подделки или контрафакт снизились: «Сейчас нет открытых бутиков, где можно купить желаемое. Вместе с тем на рынке стало много байеров, которые без проблем завозят в Россию, например, абсолютно любые сумки. Но это означает время и некую дополнительную комиссию.

В ресейле сегодня можно найти практически любую модель вообще любого бренда. При этом по хорошей цене и с гарантией качества. Кроме того, это может быть вещь, которую и в европейских бутиках сложно отыскать.

Так что у рынка ресейла очень много перспектив. Конечно, сейчас объем таких покупок значителен, причем часто их совершают с инвестиционной целью. При этом в последнее время мы практически не сталкиваемся с подделками. Например, раньше в период старта продаж — летом и осенью — нередко к нам приносили неоригинальные вещи и говорили, что это просто подарок. Но было видно, что нас пытаются обмануть. Сегодня такие эпизоды сошли на нет».

По словам собеседников “Ъ FM”, проблем с проверкой подлинности люксовых вещей сейчас нет, так как профильные специалисты остались. Пользоваться программным обеспечением в некоторых случаях стало сложнее и дороже, однако по-прежнему возможно.

В прошлом году на рынке были периоды сильного роста цен, однако сейчас стоимость многих позиций стабилизировалась, отметил основатель маркетплейса люксовой одежды Luxxy.com Владимир Евладов: «Все очень зависит от конкретного товара конкретного бренда. Стоимость продукции ушедших марок по большей части выросла за счет того, что снизилось предложение, а спрос повысился. Вообще цены в прошлом году очень резко корректировались, взлетали и падали.

Сейчас же я какого-то аномального изменения ценников констатировать не могу, то есть у нас точно такой же средний чек остался, как и в позапрошлом году. Я думаю, что рынок просто успокоился. 2022-й все-таки был очень нервным, там было много резких движений».

Крупные маркетплейсы в прошлом году тоже активно заходили на рынок перепродажи люксовых вещей. Такие позиции появились в ассортименте Lamoda и «Яндекс.Маркета» в партнерстве с профильными сервисами — Second Friend Store и TheCultt соответственно.

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Елена Иванова