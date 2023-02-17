Шопинг класса люкс облетает санкции

На шопинг в Финляндию через Норвегию — финская таможня обеспокоена количеством русских в стране, но сделать, как выясняется, ничего не может. По данным издания Yle, россияне теперь въезжают в Хельсинки по норвежскому шенгену и, несмотря на санкции Евросоюза, вывозят из страны товары класса люкс. Как им это удается? И сколько стоит шопинг в Финляндии? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Финляндия закрыла свои границы для российских туристов еще 30 сентября 2022 года, но транзит и выезд оставались открытыми. Этим, как пишут местные СМИ, и пользуются россияне. По данным финской таможни, наши соотечественники через Норвегию приезжают в Хельсинки абсолютно легально и дальше спокойно ходят по финским бутикам, покупают люксовые товары, включая телефоны и ноутбуки, срезают бирки и везут запрещенку дороже €300 в Россию. А все, что тяжелее 31 кг, — такой вес не облагается налогом — помогают довезти другие. Якобы цена вопроса — бесплатное путешествие для помощника-попутчика.

Для справки — самый дешевый авиабилет Москва-Осло через Стамбул на рейс в будние дни сейчас стоит от 50 тыс. руб., в выходные — от 100 тыс. руб. на человека.

Между тем журналисты финского государственного издания Yle со ссылкой на владельцев магазинов утверждают, что россиянам теперь вообще ничего не продают. Но, как выяснил “Ъ FM”, финны, видимо, заигрались с санкциями и теперь сами страдают от своих же запретов. Об этом, в частности, рассказала бывшая петербурженка Валерия Антипова, которая теперь живет в Хельсинки:

«Может быть, есть какие-то рекомендации. Но я — русский человек с русским паспортом и русской фамилией и неидеальным финским языком — каждый день покупаю товары, и никто ни разу не спросил, а куда вы их везете.

Конечно, финны безумно законопослушны, но беда в том, что умирает туристический бизнес, вся сфера обслуживания, которая держалась только на россиянах. Закрываются гостиницы и магазины.

Я в последнее время купила пылесос и стиральную машину, они стоили больше €300, и я все время платила наличными. Финны этому очень удивлялись, так как здесь принято расплачиваться картой, но молча клали купюры в кассу и выдавали мне чек».

Между тем европейский шопинг был интересен еще и возвратом Tax free. Сейчас покупатели его уже не требуют, иначе товар не продадут или конфискуют на границе. Кроме того, есть риск аннуляции шенгенской визы, если ввозить что-то дороже €300. Так что шопинг в Финляндию выглядит весьма сомнительным, да и вернуть налог в 24% не получится. Местные аутлеты, в свою очередь, находятся уже на грани банкротства, рассказывает отельер Дмитрий из города Хамин на берегу Финского залива:

«Любой бизнес, расположенный в приграничной зоне, пострадал, многие закрылись. Так, огромный итальянский аутлет, изначально ориентированный на туристов из России, несколько раз банкротился, в том числе и из-за того, что не может из-за санкций продавать товары дороже €300. Вместе с тем ни разу власти Финляндии не обращались к бизнесу с требованием не продавать что-либо русским. Это призыв, во-первых, к дискриминации, а, во-вторых, — работать себе в убыток».

Однако сам европейский бизнес показал свое лицо сразу же после начала спецоперации на Украине. Взять хотя бы историю с одним из бутиков Chanel в Дубае, в котором отказались продать сумку россиянке. Потом наши туристы стали ходить по магазинам с европейскими друзьями и делали покупки на их имя, стараясь лишний раз не разговаривать на русском языке.

Так что сегодня выгоднее ехать в Турцию и Дубай, чем в Европу, подчеркнула директор по маркетингу шопинг-сервиса BuyMi Мила Грошева: «В Стамбуле есть торговые улицы с бутиками, такие мини-городки вроде нашего Третьяковского проезда. Там можно найти и Celine, и Chanel, и Dior, и все что хотите. Существуют ограничения: вы не можете оплатить покупку дороже €400 наличными.

Но даже в стамбульском аэропорту можно устроить себе шопинг, в частности, там представлены Cartier, Hermes, Dior, Louis Vuitton и Bvlgari, а цены уже обозначены за вычетом НДС. Другой вариант, не требующий визы, — Дубай. Но в связи с тем, что туда решили перебраться большое количество наших соотечественников, цены там резко скакнули как минимум раза в полтора».

Но если есть шенген и желание съездить на шопинг, то лучше выбирать толерантные к россиянам страны, отмечают опрошенные “Ъ FM” байеры, к примеру, Италию. Можно поехать и в Грецию. Но там не так много европейских модных домов. Впрочем, шопинг middle-класса вполне можно себе устроить.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".