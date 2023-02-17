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Коммерсантъ FM
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Шопинг класса люкс облетает санкции

Стоит ли ехать за дорогими товарами в Финляндию

На шопинг в Финляндию через Норвегию — финская таможня обеспокоена количеством русских в стране, но сделать, как выясняется, ничего не может. По данным издания Yle, россияне теперь въезжают в Хельсинки по норвежскому шенгену и, несмотря на санкции Евросоюза, вывозят из страны товары класса люкс. Как им это удается? И сколько стоит шопинг в Финляндии? Выясняла Аэлита Курмукова.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Финляндия закрыла свои границы для российских туристов еще 30 сентября 2022 года, но транзит и выезд оставались открытыми. Этим, как пишут местные СМИ, и пользуются россияне. По данным финской таможни, наши соотечественники через Норвегию приезжают в Хельсинки абсолютно легально и дальше спокойно ходят по финским бутикам, покупают люксовые товары, включая телефоны и ноутбуки, срезают бирки и везут запрещенку дороже €300 в Россию. А все, что тяжелее 31 кг, — такой вес не облагается налогом — помогают довезти другие. Якобы цена вопроса — бесплатное путешествие для помощника-попутчика.

Для справки — самый дешевый авиабилет Москва-Осло через Стамбул на рейс в будние дни сейчас стоит от 50 тыс. руб., в выходные — от 100 тыс. руб. на человека.

В каком виде в России сохранится luxury-ритейл

В каком виде в России сохранится luxury-ритейл

Между тем журналисты финского государственного издания Yle со ссылкой на владельцев магазинов утверждают, что россиянам теперь вообще ничего не продают. Но, как выяснил “Ъ FM”, финны, видимо, заигрались с санкциями и теперь сами страдают от своих же запретов. Об этом, в частности, рассказала бывшая петербурженка Валерия Антипова, которая теперь живет в Хельсинки:

«Может быть, есть какие-то рекомендации. Но я — русский человек с русским паспортом и русской фамилией и неидеальным финским языком — каждый день покупаю товары, и никто ни разу не спросил, а куда вы их везете.

Конечно, финны безумно законопослушны, но беда в том, что умирает туристический бизнес, вся сфера обслуживания, которая держалась только на россиянах. Закрываются гостиницы и магазины.

Я в последнее время купила пылесос и стиральную машину, они стоили больше €300, и я все время платила наличными. Финны этому очень удивлялись, так как здесь принято расплачиваться картой, но молча клали купюры в кассу и выдавали мне чек».

Между тем европейский шопинг был интересен еще и возвратом Tax free. Сейчас покупатели его уже не требуют, иначе товар не продадут или конфискуют на границе. Кроме того, есть риск аннуляции шенгенской визы, если ввозить что-то дороже €300. Так что шопинг в Финляндию выглядит весьма сомнительным, да и вернуть налог в 24% не получится. Местные аутлеты, в свою очередь, находятся уже на грани банкротства, рассказывает отельер Дмитрий из города Хамин на берегу Финского залива:

«Любой бизнес, расположенный в приграничной зоне, пострадал, многие закрылись. Так, огромный итальянский аутлет, изначально ориентированный на туристов из России, несколько раз банкротился, в том числе и из-за того, что не может из-за санкций продавать товары дороже €300. Вместе с тем ни разу власти Финляндии не обращались к бизнесу с требованием не продавать что-либо русским. Это призыв, во-первых, к дискриминации, а, во-вторых, — работать себе в убыток».

Насколько безопасно заказывать товары с помощью шоперов

Насколько безопасно заказывать товары с помощью шоперов

Однако сам европейский бизнес показал свое лицо сразу же после начала спецоперации на Украине. Взять хотя бы историю с одним из бутиков Chanel в Дубае, в котором отказались продать сумку россиянке. Потом наши туристы стали ходить по магазинам с европейскими друзьями и делали покупки на их имя, стараясь лишний раз не разговаривать на русском языке.

Так что сегодня выгоднее ехать в Турцию и Дубай, чем в Европу, подчеркнула директор по маркетингу шопинг-сервиса BuyMi Мила Грошева: «В Стамбуле есть торговые улицы с бутиками, такие мини-городки вроде нашего Третьяковского проезда. Там можно найти и Celine, и Chanel, и Dior, и все что хотите. Существуют ограничения: вы не можете оплатить покупку дороже €400 наличными.

Но даже в стамбульском аэропорту можно устроить себе шопинг, в частности, там представлены Cartier, Hermes, Dior, Louis Vuitton и Bvlgari, а цены уже обозначены за вычетом НДС. Другой вариант, не требующий визы, — Дубай. Но в связи с тем, что туда решили перебраться большое количество наших соотечественников, цены там резко скакнули как минимум раза в полтора».

Но если есть шенген и желание съездить на шопинг, то лучше выбирать толерантные к россиянам страны, отмечают опрошенные “Ъ FM” байеры, к примеру, Италию. Можно поехать и в Грецию. Но там не так много европейских модных домов. Впрочем, шопинг middle-класса вполне можно себе устроить.

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