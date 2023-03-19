Очумелые штучки

Эти изобретения изменят жизнь к лучшему, если будут замечены.
- Выпуск–1
Звук, чистый, как воздух, одежда из грибов и другие изобретения
- Выпуск–2
Соленое без соли, ученый зонт, ночноженое и другие изобретения
- Выпуск–3
Роботы для сбора малины или слизняков, геймпад-массажер и другие изобретения
- Выпуск–4
3D-печать кораллов, парящая лампочка, умный унитаз и другие изобретения
- Выпуск–5
Оригами-мебель, солнечная дорога, футболки из хитина и другие изобретения
- Выпуск–6
Море пресной воды, молочная одежда, собакофон и другие изобретения
- Выпуск–7
Многоразовая бумага, изготовитель карандашей, «умное» велоколесо и другие изобретения
- Выпуск–8
Умный пчелиный приют, медная куртка, брюки для айтишника и другие изобретения
- Выпуск–9
Рюкзак из пластика со свалки, топливо из воды, кресло возможностей и другие изобретения
- Выпуск–10
«Успокаивающая» подушка, робот для работы с радиацией и другие изобретения