Обувь-трансформер, браслет против вредных привычек и другие очумелые штучки

Как снизить вредные выбросы от морских перевозок? Как в одной паре обуви могут уместиться сразу четыре разные модели? Как умная трость может помочь слепым и слабовидящим «увидеть» препятствия на пути? Как разглядеть кишечную палочку у себя на руках? И как избавиться от привычки грызть ногти? «Ъ» продолжает рассказывать о новых и старых изобретениях с большим потенциалом.

Белеет мой парус из стеклопластмассы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Грузовое судно Pyrix Ocean с парусами WindWings

Фото: Cargill / Handout / Reuters Грузовое судно Pyrix Ocean с парусами WindWings

Фото: Cargill / Handout / Reuters

По оценкам экспертов, доля индустрии морских перевозок в глобальных выбросах газа в атмосферу составляет около 3%. Доля, которая кажется незначительной, на самом деле означает, что ежегодно в атмосферу судами выбрасывается более 830 млн тонн обычных загрязняющих веществ и парниковых газов, способствующих глобальному потеплению. Один из способов справиться с этой проблемой — снизить использование горючего судами.

Британская инжиниринговая компания BAR Technologies предложила свой вариант: паруса из стеклопластика WindWings, то есть буквально — «крылья ветра». Из стеклопластика изготавливаются лопасти ветряных энергетических установок, материал выдерживает значительные нагрузки, поэтому он и был выбран для изготовления жестких парусов. Паруса WindWings высотой по 37,5 м устанавливаются на палубе судна. Одним нажатием кнопки их можно сложить, уложив на палубу, например, при отсутствии ветра или при подходе судна в зону погрузки и разгрузки. Все детали и узлы системы парусов изготовлены из прочных материалов, одобренных для использования в судостроении. Паруса можно устанавливать как на новые суда в процессе их строительства, так и на уже работающие, они подойдут для судов разных размеров и типов.

По подсчетам специалистов, использование WindWings позволяет судам экономить до 1,5 тонны горючего в расчете на один парус в день без потери скорости. Выбросы же сокращаются на 4,65 тонны в расчете на один парус в день, или на 30%.

Сейчас паруса WindWings проходят испытания в реальных условиях на грузовом судне Pyrix Ocean, зафрахтованном строительной компанией Cargill, одним из партнеров проекта WindWings. Судно совершает рейс из Китая в Бразилию. Ожидается, что путь займет у него около шести недель. По оценкам главы BAR Technologies Джона Купера, который одно время работал на команду McLaren «Формулы-1», «к 2025 году половина новых судов будет пользоваться ветром для движения». «И почему я так в этом уверен, так это из-за показателей экономии: 1,5 тонны горючего в день. Поставьте четыре паруса на судно, и вот уже 6 тонн горючего сэкономлены, а это 20 тонн углекислого газа, которые не попадут в атмосферу,— и всего за день. Цифры внушительные»,— объяснил он в интервью BBC.

Туфли превращаются…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обувь-трансформер All-Dai от компании Munjoi

Фото: Munjoi Обувь-трансформер All-Dai от компании Munjoi

Фото: Munjoi

Но меньше загрязнять окружающую среду можно и без парусов — с помощью обуви. Например, не покупать четыре разные пары, а купить одну. Вполне достаточно, тем более если эту пару можно легко изменять, получая то сандалии, то сникеры, то открытые спортивные туфли, то домашние тапочки. Такую обувь-трансформер придумала компания Munjoi и назвала ее All-Dai. Как отмечают разработчики, перепроизводство — в том числе обуви — ведет к истощению природных ресурсов и ускоряет темпы загрязнения воздуха, воды и почвы. И обувь All-Dai призвана решить эту проблему. Мало того что не нужно много пар, а достаточно одной, так и изготовлена она исключительно из материалов растительного происхождения: хлопка, пеньки, водорослей и сахарного тростника.

Ясно видящая трость

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трость для слабовидящих и слепых WeWalk

Фото: WeWalk Трость для слабовидящих и слепых WeWalk

Фото: WeWalk

В октябре 2021 года исполнилось 100 лет с того момента, когда для слепых и слабовидящих людей была придумана белая трость, по которой можно легко узнать такого человека. В то же время трость стала своеобразным символом независимости для людей с ограниченными возможностями, инструментом, позволяющим им с некоторой долей уверенности преодолевать расстояния вне дома. Сейчас таких людей в мире около 250 млн. За предыдущие 100 лет и даже за последние десятилетия быстрого развития новейших технологий белая трость оставалась все той же, по сути, палкой, которой можно ощупывать дорогу и препятствия на пути. И только в 2021 году у разработчиков дошли руки до этого очень важного предмета, так появилась умная трость для слепых и слабовидящих WeWalk. Но зато уж чего только в нее не встроили. Выглядит WeWalk почти как обычная белая трость, но с утолщенной рукояткой, в которой находится блок управления. Кнопки управления на рукоятке, а также небольшой тачпад, располагаются как раз в том месте, куда ложится большой палец пользователя.

Трость подключается через Bluetooth к приложению в смартфоне, контролирует местонахождение человека, подсказывает ему, куда и когда нужно повернуть, на какой вид транспорта, какой номер маршрута и в какой момент можно сесть, и предупредит, когда нужно выходить. (слушать подсказки можно как в наушниках через приложение, так и просто напрямую от трости).

«Говорить» трость может на 10 разных языках, включая английский, испанский, русский, арабский. При этом трость «видит» препятствия на пути не только на уровне земли, но и на уровне груди и выше, чего не получалось обеспечить с обычной белой тростью. Поэтому пользователь WeWalk не наткнется на низко висящую ветку или стоящий на пути дорожный знак либо фонарь: о них трость предупредит вибрацией в рукоятке.

Кроме того, отправляясь просто погулять с такой тростью, можно узнать многое о том, что расположено по пути, какие кафе, музеи, галереи, памятники, парки есть в округе. А если вдруг во время прогулки пользователь куда-то задевал свой смартфон и не может его найти, достаточно нажать кнопку на трости, и она даст команду смартфону подать звуковой сигнал. И наоборот: с помощью смартфона можно отыскать трость. Несмотря на наличие блока управления, вес трости WeWalk не очень большой, поскольку она изготовлена из графита. В зависимости от длины, которая подбирается индивидуально, WeWalk весит 360–370 г. По отзывам пользователей, появление у них WeWalk резко улучшило качество жизни, раздвинуло горизонты, повысило эффективность их работы, а все это помогает снизить уровень тревожности, страха, повышает уверенность в себе и дает большую степень свободы.

Кишечная палочка не пройдет

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сканер PathSpot, определяющий наличие бактерий на руках

Фото: PathSpot Сканер PathSpot, определяющий наличие бактерий на руках

Фото: PathSpot

Нью-йоркский стартап PathSpot создал устройство, которое очень облегчит жизнь всем тем заведениям и учреждениям, где крайне важно соблюдать чистоту. Это сканер, который, используя флуоресцентную спектроскопию, за две секунды определяет, есть ли на руках человека болезнетворные микробы, и предупреждает, если их обнаруживает. В компании говорят, что у них массово заказывают такие сканеры заведения общественного питания, медицинские, дошкольные учреждения, фермы и т. д.

Сканер обычно вешают на стену возле умывальника, где сотрудники моют руки перед работой и в течение рабочего дня. Вымыв руки, они подносят их к сканеру и выясняют, чисто ли или надо потереть еще. Сканер засекает самые распространенные патогены, включая кишечную палочку, норовирус, сальмонеллы, вирус гепатита А, листерии и т. д. По словам соосновательницы стартапа Кристин Шиндлер, в большинстве случаев люди не моют руки, даже если намыливают их и трут. Для эффективного удаления потенциально опасных микробов с рук, по ее словам, необходимо использовать мыло и тереть руки не менее 20 секунд, причем не только ладони, но и складки между пальцами, и запястья, не забывая о грязи под ногтями.

Использование сканера также позволяет собирать и выводить на экран в режиме реального времени информацию о том, какие проблемы с чистотой рук чаще всего встречаются у сотрудников в данном конкретном заведении или учреждении.

Оборудование также подсчитывает время, которое прошло с момента последнего мытья рук, напоминает о необходимости в очередной раз проконтролировать чистоту рук и т. д. Анализ показывает, что за первый месяц работы сканнера число случаев заражений сотрудников или посетителей снизилось на 75%, а после шести месяцев — на 90%.

Свобода от вредных привычек

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Браслет Keen от компании HabitAware

Фото: HabitAware Браслет Keen от компании HabitAware

Фото: HabitAware

Многие люди годами пытаются безуспешно избавиться от привычки грызть ногти (онихофагия), или выдергивать волосы (трихотилломания), или щипать кожу (дерматилломания). Все эти привычки входят в категорию обсессивно-компульсивных расстройств и либо являются симптомом психического заболевания, либо развиваются у здоровых людей на фоне стресса. Иногда ситуация заходит так далеко, что у людей оказываются почти до мяса обкусаны ногти, на голове образуются проплешины от выдранных волос, а страдающая от щипков кожа покрывается синяками и ранами.

Дизайнер Анила Иднани более 20 лет страдала от трихотилломании и очень переживала по этому поводу. В один прекрасный день она решила создать компанию, которая разработает что-то для избавления самой Анилы и сотен тысяч других людей, страдающих трихотилломанией, от привычки выдергивать волосы.

В результате появилась компания HabitAware, специалисты которой разработали умные браслеты Keen. Они отслеживают повторяющиеся, навязчивые движения пользователя и подают сигнал, похожий на то, как если бы кто-то бережно брал вас за запястье.

Поскольку все эти действия: обкусывание ногтей, выдергивание волос и щипание кожи — выполняются людьми неосознанно, поданный вовремя сигнал заставляет человека остановиться и осознать, что именно он делает. И постепенно вредная привычка уходит. Об эффективности браслетов Keen может свидетельствовать хотя бы то, что уже в первый год продаж HabitAware получила заказы на сумму более $1 млн. А потом американский Национальный институт психического здоровья выделил компании грант на $300 тыс. для проведения дальнейших исследований в области избавления от вредных привычек.

Алена Миклашевская