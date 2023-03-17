«Победа спартаковцев представляется очень вероятной»

Центральный матч тура в Российской премьер-лиге пройдет в эти выходные в Москве. В воскресенье ЦСКА примет на своем поле действующего чемпиона и лидера турнирной таблицы «Зенит». А уже в субботу еще одна столичная команда, «Локомотив», встретится в Черкизово с «Краснодаром». О том, чего ждать от этих матчей, расскажет спортивный обозреватель “Ъ FM” Петр Шадрин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Локомотив» за зиму преобразился и сейчас совсем не похож на того, кто борется за выживание. В двух матчах чемпионата после длительной паузы команда под руководством нового главного тренера Михаила Галактионова переиграла на выезде сначала «Ростов», потом «Ахмат» и смогла покинуть зону стыков, поднявшись на 12-ю строчку.

Следующий соперник — «Краснодар». В прошлом туре этот клуб справился с другой московской командой, переиграл «Динамо» со счетом 3:1. Но, несмотря на это и на то, что «Локомотив» из-за красных карточек лишился сразу двух игроков стартового состава Станислава Магкеева и Максима Ненахова, команда Галактионова остается фаворитом. У букмекерской компании «Лига ставок» коэффициент на победу московского клуба 2,5, на успех краснодарского — 2,95, на ничью самый высокий — 3,55.

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что игра будет равной и результативной: «"Краснодар" изначально никогда не закрывается. Понятно, что они будут даже на выезде идти вперед. "Локомотив" немножко сейчас перестроился, появились очень быстрые футболисты. Я считаю, что матч должен быть интересным. На кубке они же и были в одной группе. 2:2 как раз матч в Черкизово закончился, очень яркий, интересный был — там по пенальти "Локомотив" выиграл. Поэтому я жду, наверное, какого-то повторения, что будет футбол бескомпромиссный, с забитыми мячами и моментами».

Московский ЦСКА, к которому в гости едет действующий чемпион «Зенит», в прошлые выходные прервал серию из трех поражений в чемпионате. Армейцы со счетом 4:0 переиграли «Крылья Советов». Коэффициент в «Лиге ставок» на то, что ЦСКА победит и «Зенит» — 3,55, на ничью — 3,6. Питерский клуб при этом сейчас не похож на машину для уничтожения соперников. В предыдущем туре чемпионы не без труда переиграли одного их главных аутсайдеров первенства «Химки». А на днях вылетели из кубка, уступив «Динамо» по пенальти.

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин при этом сомневается, что «Зенит» проиграет второй матч подряд: «Большую часть времени будет проводить с мячом "Зенит". Остается только играть на контратаках. И я думаю, что и состав ЦСКА будет выбран именно такой, который умеет играть на контратаках. Если говорить об атаке, то тут больше подходит Федор Чалов — игрок одного-двух касаний, но зависимый. Если проиграют вчистую центр поля, то Чалов один сделать ничего не сможет».

Не исключено, что за «Зенит» снова забьет бразильский нападающий, с недавнего времени еще и россиянин Малком. У него пять голов в последних трех матчах чемпионата. Сейчас в списке главных снайперов премьер-лиги он делит первое место со спартаковцем Квинси Промесом. У первого и второго по 16 забитых мячей. У «Лиги ставок» коэффициент на то, что бомбардирскую гонку по итогам сезона выиграет футболист из Нидерландов — 2,5. Шансы Малкома оцениваются чуть ниже. На его победу в этой дуэли можно поставить с коэффициентом 2,7.

В общем-то, и сам форвард «Зенита» в интервью подчеркнул, что для него это состязание не главное: «У меня нет никакой особенной мотивации, чтобы соревноваться с кем-либо в гонке бомбардиров.

Я в "Зените", чтобы выигрывать трофеи. Если удастся стать лучшим бомбардиром, прекрасно. Если не выйдет, ничего страшного. Главное — командные титулы».

«Спартак» с Промесом в субботу в полдень открывает тур встречей с «Оренбургом». Московский клуб, который преследует «Зенит» в турнирной таблице, отставая на восемь очков, хоть и играет на выезде, все равно фаворит предстоящего матча. «Лига ставок» дает коэффициент 2,02 на победу спартаковцев, и она представляется очень вероятной. Ведь московский клуб не проигрывает никому в чемпионате с середины сентября. А в первом круге «Спартак» разгромил «Оренбург» со счетом 4:1.