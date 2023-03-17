Судей наказали за неназначенные пенальти

Судьи, работавшие на матчах Фонбет Кубка России по футболу «Спартак»—«Урал» и «Зенит»—«Динамо», допустили ошибки, не назначив пенальти в пользу московских клубов. Об этом в четверг заявил руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

«Спартак» 14 марта сыграл вничью с «Уралом» (1:1) в первом матче полуфинала плей-офф «Пути Российской премьер-лиги» Кубка России. При счете 1:0 в пользу красно-белых главный арбитр встречи Сергей Карасев в спорной ситуации не стал назначать пенальти в ворота екатеринбургского клуба.

«Эксперты дали оценку двум спорным эпизодам в матчах Кубка России "Спартак"—"Урал" и "Зенит"—"Динамо". Все решения были единогласные. В ближайшее время объяснение с видео будет опубликовано на ресурсах РФС. В эпизоде с падением в штрафной полузащитника "Спартака" Кристофера Мартинса эксперты единогласно посчитали, что VAR должен был позвать судью к монитору, так как в этом эпизоде следовало назначить 11-метровый штрафной удар»,— сказал Павел Каманцев.

«Динамо» 15 марта обыграло «Зенит» (1:1, 5:4 — по пенальти) в матче второго этапа 1/4 финала плей-офф «Пути регионов» Кубка России. Во втором тайме Евгений Кукуляк не назначил пенальти за удар по ноге нападающего «Динамо» Константина Тюкавина игроком «Зенита» Клаудинью.

«В эпизоде с падением Тюкавина также следовало назначить пенальти без вынесения желтой карточки. VAR правильно позвал Евгения Кукуляка к монитору, но он ошибочно не изменил своего первоначального решения»,— добавил собеседник агентства. «У Кукуляка очень низкая итоговая оценка, соответственно, он опускается в рейтинге и не сможет претендовать на назначения какое-то время. После паузы он сможет возобновить работу, но сначала в Первой лиге»,— добавил Павел Каманцев, подводя итоги заседания экспертно-судейской комиссии РФС, состоявшегося в четверг.

Также руководитель судейского комитета РФС отметил, что его департамент не устроило качество работы Анатолия Жабченко. По этой причине он не будет работать в качестве видеоассистента рефери на матче «Пари НН»—«Торпедо» и какое-то время останется без назначений в Мир Российской премьер-лиге.

ТАСС, «РИА Новости»