Главные новости за 16 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Американский беспилотник MQ-9 Reaper, упавший в Черное море, нашли у берегов Севастополя на глубине около 900 м.

Лазаревский районный суд Сочи отправил под домашний арест на два месяца мать младенца, который умер, предположительно, от истощения.

Директор федеральной риэлторской компании «Этажи-Кубань» Вадим Камалов рассказал «Ъ-Кубань», что можно купить в Турции и ОАЭ по цене однокомнатной квартиры в Краснодаре. По его словам, сейчас средняя стоимость «однушки» в центре кубанской столицы составляет 8–10 млн руб., в Турции за меньшую цену можно купить однокомнатную квартиру в Аланье, при этом в ОАЭ за такие деньги с трудом удастся подобрать студию.

В Краснодаре разработали альтернативные маршруты для разгрузки улицы Красных Партизан, которая встала в пробках после начала строительства подземного пешеходного перехода.

На курорте «Роза Хутор» на закрытый участок трасс «Обер Хутор» и «Лабиринт» на высоте более 2 тыс. м сошла лавина объемом более 7 тыс. кубометров.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе не будут вводить ограничения для посещения региона туристами, чтобы исключить возможность провокаций.

Краснодарский краевой суд проверит решение о признании ничтожными сделок, по которым 538 га сельхозземель в Хостинском районе Сочи выбыли из федеральной собственности и были переданы в аренду «Мацестинскому чаю» и 70 другим арендаторам.

Новороссийский адвокат Ярослав Краснощеков, известный тем, что защищает экс-судью Елену Хахалеву, отверг обвинения в попытке подкупа краснодарского судьи, которые прозвучали в его адрес в соцсетях.

В 2023 году в Краснодарском крае физического слияния отделений ВТБ и банка «Открытие» не произойдет. Главной задачей на текущий год является планомерная интеграция с банком ВТБ, отмечает руководитель краснодарского отделения Елена Бакуменко.

Власти Анапы объяснили причины сильного запаха газа в городе. Он появился из-за работ на перевалочном комплексе «Шесхарис» в Новороссийске.

Группа компаний «Русагро» планирует строительство терминала по перевалке растительных масел и жиров в Туапсе.

В список 100 лучших ресторанов России по версии премии WhereToEat Russia 2023 вошли восемь ресторанов, расположенных в Краснодарском крае.

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