Слияния кубанских отделений «Открытия» и ВТБ в 2023 году не будет

В 2023 году в Краснодарском крае физического слияния отделений ВТБ и банка «Открытие» не произойдет. Главной задачей на текущий год является планомерная интеграция с банком ВТБ, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на управляющего РОО «Краснодарский» банка «Открытие» Елену Бакуменко.

«В этом году мы продолжаем работать как отдельный бренд банк «Открытие» в составе группы ВТБ. Объединение займет не менее 1,5 — 2 лет. Главная задача — сохранить всех клиентов. При этом, мы планируем в этом году привлечь и новых», — отметила Елена Бакуменко.

По ее словам, пересечение клиентской базы банков составляет не более 20%.

О планах по объединению банка «Открытие» и ВТБ стало известно в апреле 2022 года. В общую группу также должен был войти Российский национальный коммерческий банк (РНКБ). Сделка по продаже «Открытия» ВТБ состоялась 22 декабря 2022 года, ее сумма составила 340 млрд руб. После слияния к активам группы ВТБ добавились 3,5 трлн руб. (к 20 трлн руб.) и 2,5 трлн руб. средств клиентов (к 15 трлн руб.). В начале февраля банки начали создавать единую банкоматную сеть. Она превысит 19,5 тыс. устройств, из которых 14,4 тыс. относятся к ВТБ, 3,7 тыс. — к «Открытию» и 1,5 тыс. — к РНКБ.

Татьяна Ручкина

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