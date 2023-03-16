В Сочи отправили под домашний арест мать младенца, который умер от истощения

Лазаревский районный суд Сочи отправил под домашний арест на два месяца мать младенца, который умер, предположительно, от истощения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

34-летняя женщина обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 109 УК РФ (убийство по неосторожности).

Из материалов суда следует, что ребенок родился дома и находился без медицинской помощи. 8 марта он умер после длительного голодания.

Женщина состояла в гражданском браке с петербургским блогером, который пропагандировал солнцеедение.

Олег Исаев

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