Холдинг «Русагро» хочет построить терминал по перевалке растительных масел в Туапсе

Группа компаний «Русагро» планирует строительство терминала по перевалке растительных масел и жиров в Туапсе. По данным «Ъ», это следует из размещенного структурой «Русагро» запроса предложений на разработку соответствующего проекта, рассчитанного до конца 2025 года.

В феврале компания также опубликовала вакансию руководителя масложирового предприятия в Туапсе.

В настоящее время «Русагро» пользуется услугами морского порта Новороссийск по перевалке масел. Эксперты отмечают, что новый объект может быть аналогичен по мощности терминалу компании «Эфко» в Тамани и достигать 1,5 млн тонн. По данным издания, компания построит новый терминал для собственного экспорта, что позволит сэкономить на перевалке.

Холдинг «Русагро» начал свою деятельность в 2003 году, как следует из данных «Спарк-Интерфакс». Компания зарегистрирована в Тамбовской области. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления является основным видом деятельности предприятия. 99,9% акций организации принадлежит ПАО «Русагро», зарегистрированному в 2010 году, 0,01% — Вадиму Мошковичу. Выручка холдинга в 2021 году составила 24,9 млрд руб., чистая прибыль — 35,4 млрд руб.

«Русагро» является одним из крупнейших производителей растительных масел и жиров в РФ. В 2022 году выручка организации составила 240 млрд руб.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram