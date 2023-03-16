На горнолыжные трассы в Сочи сошла крупная лавина

На курорте «Роза Хутор» на закрытый участок трасс «Обер Хутор» и «Лабиринт» на высоте более 2 тыс. м сошла лавина объемом более 7 тыс. кубометров. Об этом сообщает пресс-служба горнолыжного курорта.

«Опасный участок был определен во время утреннего мониторинга склонов противолавинной службой и заблаговременно закрыт для посещения гостями, поэтому никто не пострадал»,— отметили в «Роза Хутор».

Лавина прошла более 900 м, толщина линии отрыва составила в среднем 1,5 м. Предположительно, лавина началась с падения снежной плиты со скал, которая спровоцировала сход снега по долгоживущему слабому слою.

Татьяна Ручкина

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