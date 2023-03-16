Крайсуд проверит решение о возврате в казну РФ 538 га земель бывшего сочинского чайсовхоза

Краснодарский краевой суд проверит вынесенное по иску Генпрокуратуры РФ решение о признании ничтожными сделок, по которым 538 га сельхозземель в Хостинском районе Сочи выбыли из федеральной собственности и были переданы в аренду «Мацестинскому чаю» и 70 другим арендаторам. Об этом сообщается в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Делиу, Коммерсантъ Фото: Виктор Делиу, Коммерсантъ

Апелляционные слушания назначены на 28 марта.

Обжалуемое решение в ноябре 2022 года вынес Хостинский суд Сочи. Ответчиками по делу являются администрация Сочи, региональное управление Росимущества, 16 юридических лиц, в числе которых АО «Мацестинский чай» (бывший Мацестинский чайсовхоз им. В. И. Ленина), АО «Мацеста Капитал» и еще 55 граждан.

Как следует из решения суда, спорные земли «Мацестинский чай» получил в бессрочное пользование в 1993 году через распоряжение Росимущества. Впоследствии, в 2005 году, ведомство предоставило их предприятию в аренду на 49 лет, а в 2009 году — передало в муниципальную собственность Сочи.



Ранее на этом массиве произрастали многолетние насаждения, в том числе орехоплодные культуры и чай.

Позже ОАО «Мацестинский чай» переуступило права аренды в пользу третьих лиц, которые, по данным надзорного ведомства, не занимались сельхозпроизводством, в результате чего некоторые участки заросли сорняками, а на одном из них даже был выявлен незарегистрированный объект капитального строительства. Как заявила Генпрокуратура, в настоящее время предприятие владеет лишь пятью участками общей площадью 11 га, что составляет 2% от ранее предоставленного массива, из которых для сельскохозяйственных нужд используется только один.

В ходе рассмотрения дела Хостинский суд пришел к выводу, что Росимущество действовало неправомерно как при передаче участков в аренду «Мацестинскому чаю», который не имел достаточных производственных мощностей для их обработки и использования в соответствии с целевым назначением, так и при передаче земель в муниципальную собственность.

Также суд пришел к выводу о недобросовестном поведении «Мацестинского чая», который «не имел намерения использовать предоставленные в аренду земельные участки по назначению, предусмотренному законом и договорами, сельскохозяйственную деятельность на них не осуществлял».

При этом суд согласился с Генпрокуратурой в том, что Росимущество действовало совместно с коммерческой организацией и в ее интересах, заведомо зная об отсутствии у нее цели по исполнению условий договоров.

Оценка в судебном акте дана и сочинской администрации, которая, как говорится в документе, не осуществляла должный контроль за использованием сельхозземель, не привлекала арендаторов к ответственности за их нецелевое использование, вопрос о передаче участков сельхозтоваропроизводителям не ставила, а следовательно, свои обязанности как орган местного самоуправления не исполняла.

Кроме указания на ничтожность всех сделок, в судебном акте говорится о том, что он является основанием для внесения в ЕГРН записей о праве собственности Российской Федерации на эти земли.

Подробнее о деле — в материале «Прокуратура заглянула на чай».

Михаил Волкодав

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