Аксенов рассказал, планируется ли вводить ограничения на посещение Крыма туристами

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что в регионе не будут вводить ограничения для посещения региона туристами, чтобы исключить возможность провокаций. Об этом он заявил в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Правоохранителей здесь более чем достаточно, рисков никаких здесь не вижу, никаких отдельных ограничений для туристов здесь не будет. Сил на патрулирование и поддержание общественного порядка достаточно»,— сказал Сергей Аксенов. Он отметил, что в этом году в республике ожидают туристов в том числе из новых регионов России.

Глава Крыма особо подчеркнул, что в регионе приняты меры безопасности при пересечении Крымского моста. Он отметил, что сейчас работают над тем, чтобы исключить пробки легкового транспорта.

Татьяна Ручкина

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