Адвокат кубанской экс-судьи Хахалевой назвал «фантазиями» обвинения в даче взятки

Новороссийский адвокат Ярослав Краснощеков отверг обвинения в попытке подкупить краснодарского судью, которые прозвучали в его адрес в соцсетях. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил сам адвокат.

Господин Краснощеков известен тем, что защищает интересы экс-судьи Елены Хахалевой, обвиняемой в мошенничестве и служебном подлоге.

«Это бредоподобные фантазии. Если бы это было действительно так, то меня бы уже задержали»,— заявил адвокат.

Господин Краснощеков утверждает, что подобными обвинениями на него пытаются оказать давление из-за дела Хахалевой.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что Ярослав Краснощеков якобы дал взятку в размере 2 млн руб. одному из краснодарских судей. Деньги предназначались для решения вопроса по делу судьи Хахалевой, следует из публикаций в соцсетях.

Олег Исаев

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