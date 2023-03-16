В Краснодаре разработали альтернативные маршруты для разгрузки улицы Красных Партизан, на которой идет строительство подземного пешеходного перехода. Об этом сообщил мэр Евгений Наумов в Telegram.

«Подземный переход там давно напрашивался. Строительство и связанные с этим неудобства — мера вынужденная»,— говорится в сообщении.

Объезд участка, на котором ведутся работы, будет доступен по улице Круговой до улицы 4-я Линия, с улицы 2-я Линия с выездом на улицу Славянскую и далее по улице 4-я Линия. Все маршруты продолжаются от улицы 4-я Линия по улице имени Толбухина до улицы Темрюкской с выездом на Красных Партизан. Как отметил Евгений Наумов, специалисты разработают еще несколько временных решений.

Ранее пользователи соцсетей неоднократно сообщали о пробках в районе Краевой клинической больницы №2, где идут работы по строительству подземного пешеходного перехода.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram