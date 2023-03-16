В Тюмени суд принудительно расторгнул брак из-за смены пола супругом

Центральный районный суд Тюмени признал незаконным брак, который после смены пола супругом стал считаться однополым. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Дело рассматривалось на закрытом судебном заседании.

Гражданский иск в суд подал прокурор Тюмени, отмечавший, что, согласно Семейном кодексу РФ, брак — «добровольный союз мужчины и женщины». О том, что 33-летний женатый мужчина сменил пол и имя, ведомство узнало от комитета ЗАГС.

Решением суда брак, заключенный между А. и Ц., признан недействительным с 29 сентября 2022 года.

Напомним, понятие «брак как союз между мужчиной и женщиной» было закреплено в новой редакции Конституции РФ, принятой в 2020 году. В декабре 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России.

Илья Смирнов, Екатеринбург