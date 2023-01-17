В Тюмени прокуратура через суд пытается расторгнуть однополый брак

Прокуратура Тюмени обратилась в суд с требованием признать незаконным брак, который после смены пола одним из супругов стал считаться однополым. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ранее 33-летний мужчина обратился в ЗАГС Тюмени с заявлением о смене в документах имени и пола на женский. Комитет ЗАГСа передал эту информацию в прокуратуру, которая по итогам проверки решила обратиться в суд. В иске сотрудник ведомства сослался на Семейный кодекс РФ, согласно которому брак является «добровольным союзом мужчины и женщины».

Центральный районный суд Тюмени принял иск к рассмотрению и назначил предварительное судебное заседание.

Напомним, понятие «брак как союз между мужчиной и женщиной» было закреплено в новой редакции Конституции РФ, принятой в 2020 году. В декабре 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России.

Илья Смирнов, Екатеринбург