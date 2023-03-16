Басманный суд заочно арестовал Илью Красильщика по делу о военных фейках

Судья Басманного районного суда Москвы Елена Ленская заочно арестовала Илью Красильщика по делу о военных фейках (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК), в основу которого лег пост медиаменеджера об убийствах мирных жителей в Буче. Заседание по мере пресечения проходило в закрытом режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Красильщик

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Илья Красильщик

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Красильщика меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда.

Адвокат медиаменеджера Сергей Бадамшин сообщил в своем Telegram-канале, что обжалует решение. Следствие ходатайствовало о заочном аресте Ильи Красильщика накануне, 15 марта. На заседании следствие объяснило необходимость рассматривать ходатайство в закрытом режиме тайной следствия, передает «Медиазона» (признана иностранным агентом).

Дело против Ильи Красильщика возбудили в апреле 2022 года. В июле он был объявлен в розыск. После на его рублевый и валютные счета в России был наложен арест. Господин Красильщик уехал из России после начала спецоперации на Украине, а когда стало известно об уголовном деле уволился из «Яндекса».

Илья Красильщик — экс-главред «Афиши», бывший издатель «Медузы» (признана в РФ иноагентом и нежелательной организацией) и бывший руководитель «Яндекс.Лавки».

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