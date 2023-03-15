В Басманный суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Ильи Красильщика

Басманный районный суд Москвы завтра, 16 марта, рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте медиаменеджера Ильи Красильщика по делу о фейках про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин. Заседание назначено на 9:30 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Красильщик в 2020 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Илья Красильщик в 2020 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Дело в отношении господина Красильщика возбудили в апреле 2022 года за пост в Instagram (принадлежит признанной в РФ экстремистской и запрещенной Meta) об убийствах гражданских лиц в украинском городе Буча. В июле прошлого года МВД объявило его в розыск. 2 марта 2023 года Илье Красильщику заочно предъявили обвинение по делу о фейках про российскую армию.

Илья Красильщик — бывший главный редактор «Афиши», бывший издатель «Медузы» (признана в РФ иноагентом и нежелательной организацией) и бывший руководитель «Яндекс.Лавки». После начала российской военной операции на Украине Илья Красильщик уехал из России и запустил правозащитный проект «Служба поддержки».