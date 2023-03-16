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Коммерсантъ FM
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Нетаньяху сократит визит в Германию из-за протестов и информации о движении «Хезболла»

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сократит длительность поездки в Германию с двух до одного дня. Как пишет The Jerusalem Post, это связано с рекордными по численности протестами против судебной реформы и вероятным проникновением в страну террориста, который может быть связан с шиитским движением «Хезболла».

Изначально планировалось, что господин Нетаньяху отправится в Германию утром в среду с двухдневным визитом. Позднее срок вылета перенесли сначала на вечер, а затем — на ночь. Премьер проводил переговоры в Кнессете.

Как считает The Jerusalem Post, во время визита Биньямина Нетаньяху канцлер Германии Олаф Шольц и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразят обеспокоенность в связи с проведением в Израиле судебной реформы, так как «европейские страны опасаются, что это ослабит израильскую демократию». В Израиле с января продолжаются массовые протесты против планов кабмина господина Нетаньяху. На них выходят сотни тысяч человек. Реформа предполагает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда, а также отказ от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства.

Еще одной причиной сокращения срока поездки стал теракт в районе кибуца Мегиддо на севере страны в начале недели. Несколько человек получили ранения. Израильская армия считает, что в страну проник ливанский террорист, связанный с движением «Хезболла».

О протестах против судебной реформы — в материале «Ъ» «Власть переплетется ветвями».

Леонид Уварчев

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