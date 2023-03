Организаторы оценили численность протестов в Израиле в 500 тыс. человек

В Израиле сотни тысяч человек вышли на демонстрации против судебной реформы. По оценке организаторов, в Тель-Авиве в мероприятиях приняли участие 250 тыс. человек, еще столько же — в других городах. Эти демонстрации стали рекордными для израильских городов.

Компания Crowd Solutions оценила численность участников в Тель-Авиве в 200 тыс., пишет The Times of Israel. По данным The Jerusalem Post, численность всех акций в Израиле составляет около 250 тыс. человек. Haaretz оценила число участников в больше 100 тыс.

Полиция пока подтвердила численность митинга в городе Хайфе — 50 тыс. человек. В городе Беэр-Шева, где выступал лидер оппозиции, бывший премьер Яир Лапид, на улицы вышли около 10 тыс. человек. Акции прошли как минимум в 95 населенных пунктах: Иерусалиме, Ашдоде, Эфрате, Модиине, Нетании, Кфар-Саве, Явне, Герцлии и других.

Серьезные столкновения пока не происходили. В Тель-Авиве несколько протестующих были задержаны при попытки заблокировать трассу.

Правительство Биньямина Нетаньяху было приведено к власти в конце декабря и сразу же анонсировало реформы, в том числе юридической системы. Она предполагает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда, а также отказ от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства.

Подробнее о причинах протестов — в материале «Ъ» «Израиль переполнен народным гневом».

Леонид Уварчев