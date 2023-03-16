Кредиты успели к посевной

Согласованные Минсельхозом РФ для регионов Черноземья лимиты по льготному краткосрочному кредитованию на 2023 год не удовлетворяют всех потребностей аграриев, а снижение максимальной суммы для одного заемщика в первом квартале осложнило получателям планирование полевых работ. Воронежская область уже обратилась в министерство для увеличения лимитов на 2023 год почти вдвое до 1,9 млрд руб.; у Белгородской утвержденная сумма оказалась втрое ниже прошлогодних 3,1 млрд руб. Обычно лимиты повышаются в течение года, и аграрии говорят, что по крайней мере на весеннюю посевную дешевые кредиты получить удалось. Но постоянные изменения максимальной суммы кредита на одного заемщика «не позволяют адекватно просчитать затраты» на полевые работы, жалуются они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аграрии Черноземья хотят предсказуемости при получении льготных кредитов для полевых работ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Аграрии Черноземья хотят предсказуемости при получении льготных кредитов для полевых работ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Потребности аграриев в льготном краткосрочном кредитовании существенно превышают доведенные до региона лимиты, сообщили на прошлой неделе в правительстве Воронежской области. Там рассказали, что направили в Минсельхоз обращение о выделении дополнительно 855 млн руб. субсидий. «На текущий год Воронежской области предусмотрен лимит субсидий в размере 1,013 млрд руб. При этом общая потребность, согласно предоставленным уполномоченными банками заявкам, значительно превышает предусмотренный лимит»,— констатировали в облправительстве.

В 2022 году только за январь-октябрь Воронежская область получила от Минсельхоза одобрение почти 800 заявок на льготное кредитование сельхозпроизводителей на общую сумму субсидий в 1,7 млрд руб., что позволило привлечь почти 40 млрд руб. кредитных средств.

Курирующий АПК областной вице-премьер Виктор Логвинов рассказал «Ъ-Черноземье», что до аграриев уже доведено более 1 млрд руб.: «Остаток составляет 11,5 млн руб. по направлению малых форм хозяйствования, где число заявителей традиционно ниже, но в нынешнем году спрос тоже оказался велик. Полностью распределено и 304 млн руб. в растениеводстве, и 240 млн руб. в животноводстве».

Льготные краткосрочные кредиты (до года по ставке до 5%; большая часть ставки субсидируется) могут использоваться для проведения весенних полевых работ, а также для развития животноводства, скотоводства и для развития переработки сельхозпродукции.

Исходя из данных Минсельхоза, Белгородской области на 2023 год пока утвержден лимит льготного кредитования в объеме 1,011 млрд руб., Курской — 699 млн руб., Липецкой — 657 млн руб., Орловской — 390 млн руб., Тамбовской — 566 млн руб. Эти суммы в два-три раза меньше, чем было получено по итогам 2022 года: так, Белгородская область в прошлом году получила рекордные в стране 3,1 млрд руб. субсидий, Липецкая — 1,3 млрд руб., Орловская — свыше 870 млн руб. Но федеральные власти обычно добавляют субсидии в течение года. Так, в марте 2022 года правительство РФ направило дополнительные средства на льготное кредитование, из которых, в частности, Курской области было распределено 1,6 млрд руб., Тамбовской — почти 850 млн руб.

Другие регионы Черноземья пока публично не заявляли о необходимости дополнительных средств на льготные краткосрочные кредиты в 2023 году.

По словам воронежского вице-премьера Логвинова, дополнительный запрос на льготные кредиты обусловлен ограничением предельного размера займа для одной компании. Минсельхоз периодически меняет максимальный объем льготного кредита для одного заемщика. В четвертом квартале 2022 года для всех регионов Черноземья (и для всех направлений возможного использования кредита) он составлял 800 млн руб. В департаменте аграрной политики Воронежской области говорили, что этот размер был увеличен с 500 до 800 млн руб. после обращения местных властей, и отмечали, что будут настаивать на повышении планки.

«Не понимаем, почему нельзя увеличить лимит»,— замечал руководитель департамента Алексей Сапронов.

Но в первом квартале 2023-го лимиты на одного заемщика опять снизились. Для Белгородской области предельный размер льготного кредита составляет 200 млн руб., для Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей — 600 млн руб. В Курской области максимальная сумма льготного кредита в растениеводстве — 250 млн руб., в животноводстве — 500 млн руб., в переработке — 350 млн руб., в молочном скотоводстве — 200 млн руб., а в мясном скотоводстве они не предусмотрены вовсе.

В Орловской области на растениеводство и мясное скотоводство по льготной ставке можно получить максимум 300 млн руб., а по остальным направлениям — 600 млн руб.

«Те компании, которые обрабатывают, к примеру, по 150–300 тыс. га, не укладываются в лимит. Есть надежда, что дополнительные средства мы получим»,— заверил Виктор Логвинов. Он отметил, что необходимость в льготных кредитах особенно вырастает на фоне низких цен на зерно, которые не позволяют растениеводам быстро и выгодно продать продукцию и получить оборотные средства.

Мотивировку установления лимитов для одного заемщика по отдельным регионам Минсельхоз не раскрывает. Согласно утвержденному министерством порядку, предельная сумма устанавливается профильной комиссией ведомства с учетом наличия средств для исполнения обязательств по уже действующим льготным кредитам, необходимости достижения целевых показателей госпрограммы развития сельского хозяйства, количества потенциальных заемщиков и их потребностей. Регионы также выдвигают предложения по максимальной сумме кредита на одного заемщика. Но она не может превышать 1 млрд руб.

Впрочем, собеседник «Ъ-Черноземье» в крупной сельхозкомпании отмечает, что агрохолдинги, которым необходимы крупные объемы льготных кредитов, могут «дробить» суммы на разные юрлица-заемщиков.

В одном из крупнейших агрохолдингов Черноземья — группе «Эконива» — в беседе с «Ъ-Черноземье» напомнили, что «для обеспечения непрерывности производственной деятельности предприятий агросектора оборотные средства очень важны — особенно в первом квартале, в период подготовки и проведения весенних полевых работ»: «Предприятия ГК "Эконива" традиционно планируют свою деятельность в соответствии с установленным в нормативной базе лимитом в 1 млрд руб. на одного заемщика. Постоянные изменения в размере лимита, а также разница в лимитах в каждом регионе не позволяют адекватно просчитать, в частности, затраты на сезонно-полевые работы».

«Что касается воронежского подразделения ГК "Эконива" — компании "Экониваагро", то ей в настоящее время одобрена вся запрашиваемая сумма на льготное кредитование исходя из установленных лимитов. Однако для обеспечения непрерывного цикла в производстве молока и с учетом постоянно растущих операционных затрат в настоящее время было бы целесообразным установить единый размер лимита во всех регионах на уровне не менее 1 млрд руб.»,— подчеркнули в «Экониве».

Глава крупнейшего крестьянско-фермерского хозяйства Воронежской области, депутат облдумы Александр Князев рассказал, что его КФХ «получило примерно на 30% меньше льготных краткосрочных кредитов» по сравнению с началом 2022 года: «Это связано с уменьшением лимита на одного заемщика. Но так бывает в начале года. На весну того, что получили, нам хватит. А потом обычно добавляют: в прошлом году где-то в мае-июне увеличили. Поэтому пока мы не беспокоимся. А вот если лимит не увеличат, осенью будет немного сложнее».

По его словам, фермеров пока больше волнует снижение Минсельхозом уровня софинансирования процентной ставки по льготным инвесткредитам, которое привело к их удорожанию с 1,5–2,5 до 4,5%.

Олег Мухин