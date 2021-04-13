Голландцев берут на разрыв

Правительство в понедельник внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Нидерландами. В этой юрисдикции структурированы крупные российские компании как с госучастием — такие как «Газпром», так и без — X5 Retail Group, «Яндекс», «Связной». Если разрыв соглашения не окажется угрозой (как это было в случае с Кипром) и будет доведен до конца, многие компании столкнутся с ростом налоговой нагрузки. Пока бизнес ждет развития событий, но некоторые группы, в составе которых есть голландские субхолдинговые компании, уже приняли решение об их ликвидации, а часть — уже даже завершили эту процедуру.

Правительство внесло в Госдуму проект закона о денонсации соглашения с Нидерландами об избежании двойного налогообложения. Ранее в основном на российских условиях были пересмотрены подобные соглашения с Мальтой, Люксембургом и Кипром — в них в соответствии с поручением Владимира Путина были вписаны нормы о повышении ставки налога на уходящие за рубеж дивиденды и проценты с 0–5% до 15%. С Кипром переговоры затянулись, и дело дошло по подготовки проекта о денонсации соглашения (в Госдуму он, правда, не вносился), но стороны договорились.

В пояснительной записке к «голландскому» проекту сказано, что объем выплат дивидендов из РФ в Нидерланды за 2019 год составил 182,8 млрд руб. (сумма удержанного налога — 9,4 млрд руб.), процентов — 157,1 млрд руб. (налог — 12,5 млрд руб.). Также поясняется, что Россия предложила голландской стороне условия, на которые уже пошли Кипр, Мальта и Люксембург, но Нидерланды не согласились, настаивая на расширении перечня доходов, облагаемых по пониженным ставкам. Это не устроило российскую сторону, поскольку был бы размыт предполагаемый эффект от принимаемых мер по поддержке российской экономики, сказано в пояснении к проекту.

С середины 1990-х Нидерланды являются налоговым и финансовым хабом для крупных российских компаний (среди них Svyaznoy N.V., X5 Retail Group, Yandex), в том числе с госучастием (например, Gazprom International). На начало октября 2020 года накопленный объем прямых инвестиций из Нидерландов в Россию, по данным ЦБ, составлял $37 млрд (из них более $30 млрд — в основной капитал), что составляет 9,4% всех накопленных инвестиций.

В Минфине королевства “Ъ” сообщили, что «Нидерланды рассматривают недавние шаги, предпринятые РФ в процессе прекращения действия договора, как нежелательные».

Там пояснили, что для прекращения действия договора РФ должна направить официальное уведомление. «Но на данный момент мы не получали такого уведомления. Договор утратит силу 1 января 2022 года, если такое уведомление будет получено не позднее 30 июня 2021 года»,— сказала представитель министерства Хелен Хаверкорт. По ее словам, российское предложение об изменении соглашения имеет серьезные негативные последствия для голландской и российской деловой активности и для двусторонних экономических отношений в целом.

По словам юристов, денонсация повлияет на все компании, которые структурировали свой бизнес через Нидерланды. «Многие будут пересматривать структуры и отношения внутри группы, с тем чтобы по возможности снизить возможный отрицательный эффект от денонсации соглашения»,— ожидает партнер департамента налогов и права Deloitte, СНГ Наталья Кузнецова. По ее словам, нельзя исключать вероятность кипрского сценария, когда сторонам удалось договориться, «однако, в отличие от Кипра, Нидерланды более жестко отстаивают интересы голландского бизнеса, который вложил значительные капиталы в российскую экономику». По словам эксперта, послабления, аналогичные кипрским, например в виде льготной ставки для публичных компаний или освобождения процентов по кредитам, «не в полной мере учитывают интересы широкого круга голландских инвесторов».

Вероятность редомициляции (перенос места регистрации) исключать нельзя, подчеркивают юристы. Но если такой переезд будет обусловлен исключительно налоговыми соображениями, возможно, российские налоговые органы попытаются оспорить применение пониженных ставок, ожидают в Deloitte. Партнер по международному налогообложению «Кроу Экспертизы» Рустам Вахитов также отмечает, что миграция в страны с сохраняющимися налоговыми соглашениями вряд ли будет успешным «противоядием». «Тест основной цели по многосторонней конвенции БЕПС, применяющийся в России с 2021 года к 34 налоговым соглашениям, как раз борется с реструктуризацией в налоговых целях»,— говорит он.

По словам партнера КПМГ в России и СНГ Александра Токарева, бизнес ждет развития событий, однако некоторые группы, в составе которых есть голландские субхолдинговые компании, уже приняли решение об их ликвидации, а часть — даже завершили эту процедуру. По словам юриста, бизнес может рассмотреть «переезд» из Голландии, например, в Люксембург.

Дивиденды, выплачиваемые субхолдингом в Люксембурге в пользу российского холдинга, могут освобождаться от налогообложения в Люксембурге, поскольку с этой страной СИДН остается.

«Если же мы говорим о холдинге в Люксембурге, который владеет акциями / долями в российских компаниях, то в общем случае ставка налога на доходы у источника выплаты по дивидендам в РФ со следующего года составит 15%, что будет аналогично ставке налога с Нидерландами в случае разрыва СИДН»,— говорит эксперт.

Партнер налоговой и юридической практики PwC Екатерина Лазорина полагает, что вряд ли модель, по которой перезаключены соглашения с Мальтой, Кипром и Люксембургом, будет заметно пересмотрена в случае с Нидерландами, иначе у уже подписавших новое соглашение стран возникнут вопросы. «Окончательно дверь между переговорщиками не закрыта,— сказала эксперт “Ъ”,— но остается мало времени для устранения разногласий». По мнению Рустама Вахитова, с точки зрения находящегося в Нидерландах реального российского бизнеса разрыв будет одним из самых болезненных шагов, «шансы на расторжение повышаются с каждым днем».

В «Газпроме» и X5 Retail Group не ответили на запрос “Ъ” о предполагаемых действиях. В «Яндексе» эту тему также отказались комментировать. «На работу ООО "Сеть «Связной»" данные изменения не повлияют»,— заявили в «Связном». Реакция зарубежных участников рынка в понедельник была довольно сдержанной. Одной из редких оценок стал комментарий для Bloomberg голландского партнера британской юридической фирмы Norton Rose Fulbright Барта ле Блана, который отметил, что в случае отмены договора перед компаниями, ведущими бизнес между Россией и Нидерландами, возникают перспективы двойного налогообложения. В обзоре ситуации от компании KPMG указано, что «деловое сообщество выражало озабоченность как российским, так и голландским официальным лицам, но пока без каких-либо ощутимых результатов».

Татьяна Гришина, Вадим Вислогузов, Алексей Шаповалов, Яна Рождественская, Евгений Хвостик, Юлия Тишина