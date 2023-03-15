Кремль анонсировал участие Путина в работе съезда РСПП 16 марта

Президент России Владимир Путин 16 марта примет участие в работе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что глава государства также проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП. Мероприятие станет первой встречей президента и ведущих российских предпринимателей с 24 февраля 2022 года.

В съезде РСПП ожидается участие около 1 тыс. делегатов и участников, среди которых ­—крупнейшие предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, члены правительства России, главы министерств и ведомств.

По информации источников Bloomberg, на съезде РСПП ведущие члены союза намерены в присутствии президента выразить озабоченность растущей ролью государства в экономике страны, а также настоять на шагах по либерализации деловой среды. Среди последних может быть отмена уголовного преследования за некоторые экономические преступления (в том числе за отмывание денег).

Оправдает ли мероприятие с участием Владимира Путина ожидания предпринимателей, читайте об этом в материале «Ъ FM» «Крупный бизнес ждет встречи».

Александр Кислов