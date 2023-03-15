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Коммерсантъ FM
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«"Ливерпулю" нужно проделать знакомый трюк»

Петр Шадрин — о новых четвертьфиналистах Лиги чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн забил пять голов в одном матче Лиги чемпионов и вывел свою команду в четвертьфинал турнира. В Португалии «Интер» и «Порту» сыграли вничью, а в следующий раунд вышла итальянская команда благодаря домашней победе со счетом 1:0. Предстоящей ночью определятся обладатели двух последних путевок в четвертьфинал. «Наполи» примет на своем поле «Айнтрахт», а «Ливерпуль» попытается сотворить сенсацию в Мадриде. С подробностями — спортивный обозреватель “Ъ FM” Петр Шадрин.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Ливерпуль» в Лиге чемпионов почти синоним слова «камбэк». В 2005 году клуб отыгрался с 0:3 в финале с «Миланом» и взял трофей. А относительно недавно, в 2019-м, проиграв первый матч полуфинала «Барселоне», опять же 0:3, во втором забил четыре безответных гола и вышел победителем.

Высокий блондин в серой бутсе

Высокий блондин в серой бутсе

И вот в противостоянии с мадридским «Реалом» «Ливерпулю» опять нужно проделать знакомый трюк. Поражение 2:5 в первой встрече обязывает английскую команду побеждать с разницей минимум в три мяча и в таком случае надеяться на серию пенальти. Коэффициент у «Лиге ставок» на то, что «Ливерпуль» совершит чудо и пройдет «Реал», равен 16. Шансы оказаться в четвертьфинале у английской команды микроскопические, но они все же есть, говорит автор сайта sports.ru Вадим Лукомский. При этом встреча, скорее всего, получится максимально увлекательной, с большим количеством опасных атак.

«Можно верить в чудо, когда речь о "Ливерпуле". Если с холодной головой отвечать, то 3-5% на такую сенсацию можно дать, но на самом деле это, конечно, очень маловероятно. Для того чтобы попытаться хотя бы отыграться, нужно максимально раскрываться. Это скорее будет матч с большим количеством моментов, а что из этого получится, труднее предсказать, потому что вратари тоже очень хорошие — Тибо Куртуа, Алиссон Бекер. Так что они могут помешать результативному характеру матча. А вот веселым он точно будет»,— резюмирует Лукомский.

«Интер» сыграл вничью с «Порту» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

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«Наполи», который вместе с новыми звездами — грузином Хвичей Кварацхелией и нигерийцем Виктором Осимхеном в этом сезоне на голову выше всех в Серии A, примет «Айнтрахт», имея два гола в запасе. Чисто математически шансов отыграться у команды из Франкфурта больше, чем у «Ливерпуля». Но на деле можно сказать, что их нет. Так, в «Лиге ставок» коэффициент на выход клуба из Германии в следующий раунд достиг к вечеру вторника 25.

Всех своих козырей в противостоянии с «Наполи» «Айнтрахт» уже лишился, отмечает автор sports.ru Вадим Лукомский: «У "Айнтрахта" очень организованные болельщики, они в огромных количествах, иногда даже больше 10 тыс., могут приезжать на выезды. Но в данном случае итальянская сторона, прикрываясь соображениями безопасности, ограничила количество болельщиков Франкфурта и очень строго фильтрует их в попытке попасть на стадион.

Так что все козыри у Франкфурта так или иначе утеряны — где-то их отняли, где-то сам Франкфурт в этом виноват. Поэтому да, "Наполи" — явный фаворит этой встречи».

Кстати, коэффициент «Лиги ставок» на то, что в матче забьет бывший футболист «Рубина» и «Локомотива» Кварацхелия, составляет 2,41, а на гол Осимхена — 1,87. Оба игрока регулярно расстраивают соперников в чемпионате Италии. С каждым шедевром нападающих их стоимость растет. На сайте Transfermarkt грузинский футболист уже оценивается в €60 млн, а нигерийский — в €70 млн.

При этом перспектив стать наиболее востребованным на рынке из форвардов «Наполи» больше у Кварацхелии, полагает футбольный агент Сергей Пушкин: «Мне кажется, Кварацхелия более разноплановый футболист. Осимхен, да, хороший, но, по-моему мнению, Кварацхелия должен котироваться выше. Тем более что выше €100 млн его не продадут, если и будет продажа, то в районе €80-85 млн».

Противостояние «Реал»—«Ливерпуль» в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Эта игра, как и встреча «Наполи» с «Айнтрахтом», начнется по традиции в 23:00. А в пятницу, когда будут известны все четвертьфиналисты, состоится жеребьевка. Угадать, кто с кем сыграет, предложит и «Лига ставок» — линия появится в четверг. Пары могут сложиться любые, ограничений никаких. Поэтому, кто знает, возможно, уже на следующей стадии болельщиков ждет дуэль монстров «Бавария»—«Манчестер Сити».

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