Выпущена новая языковая модель GPT-4

Американский разработчик OpenAI представил новое поколение алгоритма по обработке естественного языка — GPT-4. Он уже интегрирован в ChatGPT. Новая модель может принимать не только вводные в виде текста, тестируются возможности на прием картинок.

Технология GPT стала популярна в 2020 году, когда была представлена языковая модель GPT-3. Алгоритм может отвечать на многие вопросы, сочинять стихи, новостные статьи и финансовые отчеты, писать программный код и многое другое. Новый виток интереса к проекту был связан с запуском в ноябре 2022 года чат-бота ChatGPT на основе GPT-3.5.

Разработчики обещают, что новая версия наделена большей креативностью и более надежна в использовании. Утверждается, что она превосходит GPT-3.5 на 40% по внутренним оценкам фактичности или достоверности. Склонность нейросети к запрещенному контенту снижена на 82%.

Модель GPT-4 сейчас доступна для пользователей с подпиской ChatGPT Plus. OpenAI не исключает, что в будущем откроет доступ для пользователей без подписок. Microsoft сообщила, что их браузер Bing уже работает на GPT-4.

Леонид Уварчев