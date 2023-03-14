Путин назвал украинский конфликт борьбой за выживание российской государственности

Президент России Владимир Путин назвал военную операцию на Украине борьбой за выживание российской государственности. Как сказал глава страны в ходе общения с рабочими авиационного завода в Улан-Удэ, Западу этот конфликт нужен для улучшения геополитического состояния.

«То, что сейчас происходит — это борьба за сохранение нашей государственности, это задача выживания. Россия терпеливо в течение десятилетий пыталась наладить отношения с Украиной, но ситуация изменилась после госпереворота 2014 года. <...> Россия 8 лет пыталась уговорить партнеров решить проблемы Донбасса мирным путем, а они нас обманывали и водили за нос»,— отметил Владимир Путин.

По словам главы государства, успешное завершение военной операции напрямую зависит от консолидации российского общества. «Собранность должна быть. Когда противник увидит, что наше общество сильное, внутренне собранное, консолидированное, тогда и в этом случае без всякого сомнения произойдет то, к чему стремимся. И успех, и победа»,— уточнил российский президент.

Господин Путин пояснил, что Россия в отношениях с Украиной опиралась на тех, «кто считал себя частью большого русского мира», но с 2014 года «началось их истребление».

Он подчеркнул. что все нынешние международные проблемы «начались после развала СССР». «Геополитические интересы Запада оказались для них гораздо важнее, чем даже были идеологические противоречия с СССР. Запад после распада СССР пытался раскачивать Россию, создавал пятую колонну, насылал орды международных террористов»,— добавил президент.

21 февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что Россия делала все возможное, чтобы разрешить украинский конфликт мирными средствами. По его словам, решение начать военную операцию было принято для защиты людей на «исторических землях», для обеспечения безопасности России и ликвидации угрозы, которая исходила от «неонацистского режима», сложившегося на Украине после переворота в 2014 году.

За новостями о военной операции Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов