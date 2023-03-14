«Команда из Англии считается одним из главных претендентов на трофей»

Во вторник вечером определятся еще два четвертьфиналиста футбольной Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала примет «Лейпциг». Первая встреча команд завершилась вничью. В другой паре миланский «Интер» в гостях сыграет с «Порту». Дома итальянский клуб победил соперника с минимальным счетом. О шансах команд на выход в следующий раунд Лиги чемпионов — спортивный обозреватель “Ъ FM” Петр Шадрин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

За свою карьеру Пеп Гвардиола успел воспитать Лионеля Месси, перестроить игру нескольких европейских грандов, а вот посадить «Манчестер Сити» на трон Лиги Чемпионов испанскому тренеру не удается уже шесть лет. Команда из Англии из года в год считается одним из главных претендентов на трофей. На то, что «Сити» выиграет турнир в этом сезоне, букмекерская компания «Лига ставок» дает коэффициент 3,2. И это при том, что недавно он немного подрос. Произошло это на фоне успеха «Баварии», которая выбила из турнира ПСЖ, не пропустив ни одного гола. Команда Гвардиолы испытала трудности уже в первой игре с «Лейпцигом». В Германии английский клуб сыграл вничью. Завершилась та встреча со счетом 1:1.

Перед ответной игрой на пресс-конференции Гвардиолу попросили оценить сильные стороны соперника, и наставник «Сити» даже признался в симпатии к немецкой команде: «"Лейпциг" агрессивен в высоком прессинге, у них восемь игроков в середине, два невероятных защитника по краям. Ты закрываешь центр, и они переходят на фланги. Ты закрываешь фланги, и они выдвигают больше игроков в середину поля. И контролировать это очень сложно. Могу сказать, что восхищаюсь игрой "Лейпцига". Я большой фанат того, что они делают».

«Лейпциг» сыграет в Англии далеко не в оптимальном составе. Обойтись клубу придется без травмированного Кристофера Нкунку — лучшего бомбардира команды в чемпионате Германии. Неудивительно, что в «Лиге ставок» коэффициент на проход «Сити» в четвертьфинал ниже 1,2, а на успех «Лейпцига» выше 5. Главный редактор сайта championat.com Вячеслав Опахин считает, что команду из Германии не стоит совсем списывать со счетов, но шансы на успех в Манчестере у нее весьма скромные:

«Гвардиолу и в пять защитников пытались ловить, и не всегда это получалось. У "Лейпцига" сейчас в хорошей форме как раз игроки обороны и особенно по иронии судьбы Йошко Гвардиол. Может быть, Гвардиол Гвардиолу остановит. А может быть так, что Гвардиол сам не потянет уровень, который ему предложат нападающие "Манчестер Сити", и все эти разговоры о том, что он стоит €150 млн и его надо срочно перевозить в Англию, останутся пустыми разговорами».

Интрига сохраняется и в другой паре. Миланский «Интер» отправился в Португалию с одним голом в запасе. В первой встрече итальянская команда победила 1:0. Но делает ли это ее фаворитом? Судя по всему, нет. К примеру, один из клиентов букмекерской компании «Лига ставок» зарядил на проход «Порту» в четвертьфинал 1,1 млн руб. Коэффициент тогда был 3,6. В последнее время он плавно снижался, и к вечеру пятницы уже составлял 3,45. А это означает, что нашлось немало тех, кто верит в «Порту».

Не исключено, в итоге «Интер» не просто уступит сопернику, а проиграет ему с крупным счетом, полагает главный редактор championat.com Вячеслав Опахин: «Возможно, что "Интер" выйдет изначально как раз удерживать результат, приглашая "Порту" нападать и раскрываться, и где-нибудь, может быть, надеется поймать португальцев на контратаке и решить исход.

Но думаю, что шансы "Порту" вполне себе высоки на проход. Если "Интер" развалится уж совсем, "Порту" может им накидать полную авоську. Там есть кому забивать».

Матчи «Манчестер Сити»—«Лейпциг» и «Порту»—«Интер» начнутся вечером в одно время, в 23:00. А вот когда они закончатся, большой вопрос. Коэффициент на то, что в матче между португальской и итальянской командами дело дойдет до серии пенальти, у «Лиги ставок» составляет 7,8. А на то, что одиннадцатиметровые после основного и дополнительного времени придется пробивать английскому и немецкому клубам, коэффициент выше 10. Что же касается трансляции, то федеральный канал «Матч ТВ» в прямом эфире решил показать встречу «Манчестер Сити» с «Лейпцигом».