В отношении бизнесмена Анатолия Быкова завершено расследование третьего уголовного дела об убийстве

Красноярское управление Следственного комитета России завершило расследование третьего уголовного дела в отношении бизнесмена и бывшего депутата регионального заксобрания Анатолия Быкова. Ему инкриминируется организация убийства в 1998 году криминального «авторитета» Владимира Филиппова, сообщили в следственном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По данным следствия, с 1 января по 18 июня 1998 года Анатолий Быков организовал убийство 48-летнего криминального авторитета Владимира Филиппова. Трое подчиненных бизнесмена, говорится в деле, достали два газовых пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, и несколько дней выслеживали потерпевшего. В ночь на 18 июня 1998 года около дома 187 на улице Тимошенкова двое исполнителей произвели не менее шести выстрелов в «авторитета».

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об убийстве организованной группой (ч.2 ст. 105 УК РФ). Ранее следователи сообщали, что расправа над авторитетом якобы понадобилась бизнесмену, чтобы «поддержать и повысить свое влияние среди лидеров и участников организованных преступных групп». Свою причастность к совершенному преступлению Анатолий Быков отрицает. Другие участники этого преступления уже отбыли свой срок.

Это третье уголовное дело в отношении Анатолия Быкова. Как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре 2021 года бизнесмену присудили 13 лет за заказное убийство двух коммерсантов Александра Наумова и Кирилла Войтенко. Второе уголовное дело — о подстрекательстве к убийству предпринимателя Андрея Неколова и покушении на убийство вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского — сейчас слушается в суде. Вчера по нему начались прения сторон. Обвинение запросило для Анатолия Быкова 12 лет колонии строгого режима, а с учетом приговора по первому делу — 18 лет заключения.

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Илья Николаев